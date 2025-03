Sans aide internationale, les Syriens quitteront leur pays, prévient la Croix-Rouge

Si la communauté internationale n'aide pas la Syrie à "se remettre sur pied", une nouvelle vague migratoire est à craindre, a mis en garde la Croix-Rouge lundi à Bruxelles, où l'Union européenne organisait une conférence des donateurs en faveur de la Syrie.

"Lorsque vous n'avez pas d'écoles pour vos enfants, pas d'hôpitaux en état de marche, pas accès à l'eau et à l'énergie, lorsque votre maison est toujours en ruine et que vous n'avez pas les moyens de la reconstruire, vous êtes forcés de partir", a averti Mirjana Spoljaric, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dans un entretien à l'AFP.

Selon les Nations Unies, plus de 300.000 réfugiés sont rentrés en Syrie après la chute de Bachar el-Assad, en espérant un changement. Mais la situation dans le pays est fragile. Les explosions de violence et les destructions héritées du conflit rendent l'aide d'autant plus indispensable, souligne Mirjana Spoljaric.

Les puissances occidentales et régionales tentent de soutenir Damas après 14 années de guerre civile qui ont envoyé des millions de Syriens sur les routes. Mais début mars, la pire flambée de violence meurtrière depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre a ébranlé la confiance dans les nouvelles autorités dominées par des islamistes.

"La Syrie est à la croisée des chemins", insiste Mirjana Spoljaric, qui pense que la paix et la stabilité sont "possibles" mais nécessitent "beaucoup d'attention" de la communauté internationale.

La responsable de la Croix-Rouge se trouvait à Bruxelles pour une conférence annuelle des donateurs, à laquelle les autorités syriennes étaient représentées pour la première fois, par le ministre des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani.

Les besoins du pays sont énormes pour reconstruire "une économie qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas pour le moment", prévient Mirjana Spoljaric.

"Le système de santé s'est largement effondré. Nous en sommes à moins de la moitié de ce qui était disponible en termes d'assistance médicale en 2011. Il en va de même pour l'énergie, l'eau et l'éducation", souligne-t-elle.

Le budget du Comité international de la Croix-Rouge pour la Syrie pour 2025 n'a été financé qu'à hauteur de 14 % environ jusqu'à présent, déplore-t-elle. Il faut notamment des moyens pour déterminer le sort de dizaines de milliers de détenus et de personnes portées disparues pendant la guerre.

Le CICR a, comme d'autres, été affecté par la décision du président Donald Trump de suspendre l'aide internationale américaine, mais continue à discuter avec Washington pour poursuivre la coopération.

L'Union européenne va fournir près de 2,5 milliards d'euros en aide internationale à la Syrie cette année et l'an prochain, a promis lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à l'ouverture de la conférence des donateurs à Bruxelles.