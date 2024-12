Sans gouvernement, le syndicat FNSEA ne veut pas de contrôles dans les fermes

L'administration ne doit plus exercer de contrôles dans les fermes tant qu'un gouvernement n'est pas en mesure de tenir les promesses faites aux agriculteurs, a estimé mercredi soir le président du syndicat FNSEA après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

"Nous n'avons plus d'Etat, nous n'avons plus de gouvernement pour nos solutions, eh bien je vous dis les amis, à compter ce [mercredi] soir il n'y a plus de contrôles dans nos exploitations !", a affirmé Arnaud Rousseau lors d'un meeting avec le syndicat allié Jeunes agriculteurs (JA) en Dordogne, selon un enregistrement communiqué à l'AFP.

"C'est pas de la démagogie. La réalité, c'est que tant que les promesses ne sont pas tenues, (...) c'est pas la peine de faire travailler l'administration. (...) Les contrôles reprendront quand les promesses auront été tenues", a avancé le président du syndicat majoritaire sous les applaudissements de la salle.

"La pilule est un peu difficile à avaler", a-t-il aussi déclaré, évoquant une forme de "gueule de bois" au sein du syndicat qui négocie depuis des mois avec les gouvernements Attal, puis Barnier pour traduire ses revendications dans des textes de loi et des textes réglementaires.

"Pour la deuxième fois en moins de six mois le travail que nous avons réalisé vient de partir à la rivière", a regretté Arnaud Rousseau, en référence aux flottements suscités par la dissolution de l'Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier.

"Ceux qui vous expliquent qu'avec une loi d'exception on aura corrigé le tir la semaine prochaine vous mentent", a-t-il déclaré, en demandant au président Emmanuel Macron de nommer rapidement un nouveau Premier ministre car "dans ce pays, sans gouvernement, pas de texte de loi, pas d'avancée législative et pas de réponse à nos questions".

"Le Premier ministre ou la Première ministre devra (...) dès sa nomination nous dire très clairement ce qu'[il ou] elle entend faire des sujets agricoles, et pas pour nous (...) expliquer qu'on verra ça après les vacances de fin d'année, il n'en est pas question", a-t-il poursuivi, lors de ce meeting lançant la campagne de l'alliance FNSEA-JA pour les élections professionnelles de janvier.

Arnaud Rousseau a aussi demandé aux représentants du réseau FNSEA d'aller à la rencontre de leurs députés "pour leur demander comment ils entendent faire sortir les textes dont nous avons besoin".