Schwarzenegger, Terminator, vote pour Kamala Harris

Dans un long message sur X, la plateforme de réseaux sociaux d'Elon Musk, qui soutient ardemment Donald Trump, Arnold Schwarzenegger, 77 ans, assure vouloir rester "déconnecté" de la politique, qu'il "déteste plus que jamais". Il dit même qu'il n'aime "aucun des deux partis en ce moment."

Je serai toujours un Américain avant d'être républicain. C'est pourquoi, cette semaine, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz. Arnold Schwarzenegger

"Mais je ne peux pas. Parce que rejeter les résultats d'une élection est tout ce qu'il y a de plus antiaméricain" et "dire que l'Amérique est une poubelle pour le monde est tellement antipatriotique que cela me rend furieux", explique l'ancien gouverneur républicain de Californie (2003-2011), connu pour ses engagements environnementaux à la tête de l'État.

"Et je serai toujours un Américain avant d'être républicain. C'est pourquoi, cette semaine, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz", écrit celui qui avait succédé au milieu des années 2010 à Donald Trump ... aux commandes de l'émission "The celebrity apprentice".

L'acteur de "Terminator" avait déjà refusé de voter Trump en 2016 et l'avait qualifié de "pire président de tous les temps" en 2021. Pour lui, le retour du milliardaire à la Maison Blanche signifierait "quatre ans de plus de conneries sans résultats qui nous rendront de plus en plus furieux, divisés et pleins de haine".

Il dresse une longue liste de griefs à son encontre, l'accusant de "ne respecter votre vote que quand il est pour lui", "d'envoyer ses partisans envahir le Capitole pendant qu'il regarde en buvant un coca light" ou encore notamment "de ne travailler à aucune autre réforme que des baisses d'impôts pour ses donateurs ou d'autres riches comme moi".

Arnold Schwarzenegger s'ajoute à d'autres figures associées aux républicains qui appellent à choisir Kamala Harris plutôt que Donald Trump, comme l'ancien vice-président Dick Cheney, l'une des prises les plus retentissantes pour la candidate démocrate, ou sa fille et ancienne élue au Parlement Liz Cheney.