Séisme en Afghanistan: course contre la montre pour trouver des rescapés

Le
02 Sep. 2025 à 03h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Qubad WALI
© 2025 AFP
Un homme afghan passe devant une maison endommagée à la suite de tremblements de terre dans le village de Mazar Dara, situé dans le district de Nurgal, dans la province de Kunar, à l'est de l'Afghanistan, le 1er septembre 2025 après un séisme de magnitude

Un homme afghan passe devant une maison endommagée à la suite de tremblements de terre dans le village de Mazar Dara, situé dans le district de Nurgal, dans la province de Kunar, à l'est de l'Afghanistan, le 1er septembre 2025 après un séisme de magnitude 6,0

AFP
Wakil Kohsar
Les secouristes poursuivent leurs efforts mardi pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres des maisons rasées par le séisme ayant frappé l'est de l'Afghanistan, faisant plus de 800 morts.

D'une magnitude 6 et suivi d'au moins cinq répliques, le tremblement de terre a touché des zones reculées dans les provinces montagneuses de Nangarhar, Kounar et Laghman aux alentours de minuit dimanche.

Le patron de l'Autorité de gestion des catastrophes de la province de Kounar, Ehsanullah Ehsan, a indiqué à l'AFP que "les opérations ont continué tout au long de la nuit, elles n'ont pas cessé".

Une femme afghane blessée reçoit des soins médicaux devant une maison endommagée après des tremblements de terre dans le village de Mazar Dara du district de Nurgal, dans la province de Kunar, en Afghanistan oriental, le 1er septembre 2025

Une femme afghane blessée reçoit des soins médicaux devant une maison endommagée après des tremblements de terre dans le village de Mazar Dara du district de Nurgal, dans la province de Kunar, en Afghanistan oriental, le 1er septembre 2025

AFP
Wakil Kohsar

Certains des villages les plus durement touchés restent inaccessibles en raison des blocages de routes, a déclaré à l'AFP l'agence de l'ONU pour les migrations.

Dans la nuit, des dizaines d'habitants du village de Wadir dans le district de Nurgal (province de Kounar) ont continué malgré la nuit tombée de déblayer des maisons écroulées pour retrouver des disparus.

Ailleurs, des familles ont mis en terre des corps, parfois d'enfants, enveloppés dans un linceul blanc conformément au rite musulman.

Toute la journée lundi, des hélicoptères militaires se sont succédé pour acheminer de l'aide et évacuer des dizaines de morts et de blessés.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 27 km de Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar, à seulement huit kilomètres de profondeur, ce qui explique le lourd bilan et l'étendue des dégâts.

Un montant initial de cinq millions de dollars a été débloqué du fonds mondial d'intervention d'urgence de l'ONU, a indiqué lundi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Séisme meurtrier en 2023

Les autorités talibanes, qui ont prévenu lundi qu'il s'agissait d'un bilan provisoire, ont fait état de 800 morts et 2.500 blessés dans la province de Kounar ainsi que de 12 morts et 255 blessés dans celle de Nangarhar.

La province de Laghman compte aussi des dizaines de blessés, d'après le porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

Des femmes et des filles afghanes blessées sont réfugiées dans un champ après des tremblements de terre dans le village de Mazar Dara de Nurgal, un district de la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan, le 1er septembre 2025

Des femmes et des filles afghanes blessées sont réfugiées dans un champ après des tremblements de terre dans le village de Mazar Dara de Nurgal, un district de la province de Kunar, dans l'est de l'Afghanistan, le 1er septembre 2025

AFP
Wakil Kohsar

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne - qui concentre 15% de l'énergie sismique du monde.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.

Après leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont été confrontés à un autre séisme d'ampleur: en 2023, dans la région d'Hérat, à l'autre extrémité de l'Afghanistan, à la frontière avec l'Iran, plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations détruites.

Ce tremblement de terre de magnitude 6,3 avait été le plus meurtrier dans ce pays, l'un des plus pauvres du monde, en plus de 25 ans.

