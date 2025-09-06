Serbie: 42 personnes en détention après une manifestation anti-gouvernement

Le
06 Sep. 2025 à 10h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie

AFP
Uros Arsic
Partager 2 minutes de lecture

Quarante-deux personnes ont été placées en détention en Serbie après une manifestation pour des élections anticipées vendredi soir à Novi Sad (nord), dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes, a indiqué samedi le ministre de l'Intérieur.

Cette manifestation, qui a rassemblé des milliers de personnes contre le président nationaliste Aleksandar Vucic, s'inscrit dans une série de protestations organisées à travers le pays depuis l'effondrement meurtrier de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui avait fait 16 morts en novembre dernier.

Les manifestants, menés par les étudiants, dénoncent des malfaçons liées à la corruption et exigent une enquête transparente.

Un manifestant est arrêté pendant des heurts avec la police, le 5 septembre 2025 à Novi Sad, en Serbie

Un manifestant est arrêté pendant des heurts avec la police, le 5 septembre 2025 à Novi Sad, en Serbie

AFP
Uros Arsic

Depuis mai, ils réclament aussi des élections anticipées, ce que M. Vucic, au pouvoir depuis 2014 et réélu en 2022 pour un mandat de cinq ans, refuse, dénonçant régulièrement un complot étranger visant à le renverser.

Vendredi soir, treize policiers ont été blessés dans une "attaque massive et brutale" de la part des manifestants et 42 personnes ont été placées en détention, a déclaré le ministre de l'Intérieur Ivica Dacic à la télévision publique RTS.

Les manifestants ont attaqué la police devant la faculté de philosophie à l'aide des pierres, de fusées éclairantes et de barres, a-t-il ajouté, dénonçant une violence "choquante et apparemment planifiée" pour être utilisée comme un "carburant politique pour accroître les tensions".

Longtemps pacifiques, les manifestations ont dégénéré ces dernières semaines en violences, en raison, selon les protestataires, de la répression musclée de la police et de partisans du gouvernement.

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie

Heurts entre policiers et manifestants à Novi Sad, le 5 septembre 2025 en Serbie

AFP
Uros Arsic

Lors du rassemblement vendredi à Novi Sad, les manifestants ont lancé des projectiles sur la police qui a répondu par des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes pour les disperser, selon un journaliste de l'AFP.

Vendredi soir, le président Vucic a reproché aux manifestants d'essayer d'"occuper les locaux de l'université de Novi Sad", les accusant de "menacer la stabilité et la sécurité de Serbie".

Des manifestations pro-gouvernement sont attendues dimanche dans le pays.

Sous la pression de la rue ces derniers mois, le gouvernement a été remanié, le Premier ministre remplacé et plusieurs anciens ministres ont été arrêtés et inculpés.

International

Dans le même thème - International

Le pape Léon XIV salué par la foule à son arrivée Place St Pierre, au Vatican, pour une audience du Jubilé, le 6 septembre 2025
International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

Le Néo-Zélandais Ardie Savea lors du match du Rugby Championship contre l'Afrique du Sud ) l'Eden Park d'Auckland le 6 septembre 2025.
International

Rugby Championship: les All Blacks viennent à bout de l'Afrique du Sud

Des Palestiniens fuyant le nord de la bande de Gaza vers le sud du territoire, près du camp de Nousseirat (centre) le 5 septembre 2025
International

L'armée israélienne détruit une nouvelle tour à Gaza-ville, qu'elle appelle à évacuer

44.80401, 20.46513

À la une

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?

International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial

International

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique