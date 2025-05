Serbie : des milliers de manifestants à Belgrade pour des législatives anticipées

Des milliers de manifestants, dont de nombreux étudiants, ont défilé vendredi dans le centre de Belgrade pour exiger du président serbe Aleksandar Vučić qu'il convoque des élections législatives anticipées.

Ce pays des Balkans est secoué depuis six mois par une vague de manifestations suscitée par l'effondrement meurtrier de l'auvent d'une gare tout juste rénovée, qui avait fait 16 morts en novembre à Novi Sad, dans le nord du pays.

Les étudiants contestataires ont appelé en mai à des législatives anticipées, estimant que le gouvernement avait échoué à répondre à leurs demandes sur la recherche des responsabilités dans l'accident.

Vendredi, les manifestants ont scandé "Nous voulons des élections!", devant le siège du gouvernement et celui du Parquet. Ils ont distribué des tracts avec le programme des élections, disant qu'ils défendent la Serbie en tant qu'État avec des institutions indépendantes qui "font leur travail".

"Nous nous battons pour satisfaire les demandes des étudiants, des médias libres, des élections libres et équitables, des tribunaux et des procureurs indépendants et efficaces et un Etat sans corruption et sans crime organisé", ont déclaré les étudiants dans le tract. Dans un discours prononcé devant le gouvernement, un étudiant a déclaré qu'il proposait aux citoyens un accord "sur les principales exigences des futures autorités judiciaires, exécutives et législatives".

Le président serbe Aleksandar Vučić, qui visitait un village de l'est de la Serbie vendredi, a déclaré qu'il convoquerait des élections "lorsque les préparatifs de l'EXPO seront terminés". L'exposition internationale EXPO devrait se tenir à Belgrade de mai à août 2027.

Aleksandar Vučić avait auparavant répété à plusieurs reprises que, selon lui, cette question était "close". Mais jeudi les étudiants ont averti que la pression allait augmenter, annonçant pour le 1er juin des manifestations dans 30 villes du pays.

Des manifestants participent à une manifestation contre la pression du gouvernement sur les universités serbes à Belgrade, le 30 mai 2025 AP Photo/Darko Vojinovic

La vague de contestation a débuté fin 2024 quand les étudiants serbes ont exigé une enquête transparente sur la tragédie de Novi Sad. Ils ont aussi exigé que des poursuites soient engagées contre les responsables des attaques contre des manifestants, que les accusations contre des étudiants arrêtés soient levées, et une enquête sur le recours présumé à un canon à son contre les manifestations en mars. Le 5 mai, ils ont commencé à réclamer des élections législatives anticipées.

Selon des sondages publiés fin avril par Crta, un institut qui soutient les étudiants, 59% des Serbes soutiennent leurs revendications, ce que le gouvernement réfute. Le parti nationaliste au pouvoir avait remporté les dernières élections en 2023, après lesquelles Aleksandar Vučić avait rejeté des accusations de fraude.

Les manifestations ont cette fois mené à la démission du Premier ministre et à l'éclatement du gouvernement. Un nouvel exécutif, mené par une nouvelle figure politique, le médecin Đuro Macut, a été approuvé par le Parlement mi-avril.