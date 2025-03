Serbie : l'opposition perturbe une session du Parlement avec fusées éclairantes et fumigènes

Image tirée d'une vidéo diffusée par l'Assemblée nationale de Serbie, le 4 mars 2025 à Belgrade, montrant des membres de l'opposition allumant des fusées éclairantes et tirant des gaz lacrymogènes présumés lors du premier jour de la session législative de printemps

Des membres de l'opposition favorables aux manifestations contre la corruption en Serbie ont allumé mardi des fusées éclairantes et lancé des fumigènes, au premier jour de la session législative de printemps au Parlement à Belgrade, où plusieurs députées ont été blessées.

Des images partagées en ligne montrent des membres de l'opposition tenant des fusées éclairantes colorées et lançant des fumigènes de couleur rose et noire à l'ouverture de cette session houleuse.

La présidente du Parlement, Ana Brnabic, a réagi en fustigeant l'opposition pour ces actes. "Votre révolution de couleur a échoué et ce pays vivra, ce pays travaillera, et ce pays continuera à gagner", a-t-elle lancé, selon des images retransmises en direct.

La Serbie est secouée depuis des mois par des manifestations anti-corruption menées par des étudiants après l'effondrement d'un toit devant une gare ferroviaire à Novi Sad l'année dernière, qui a fait 15 morts.

Le mouvement de contestation a exercé une pression croissante sur le gouvernement serbe et le président Aleksandar Vucic, provoquant la démission de plusieurs hauts fonctionnaires, dont le Premier ministre en janvier dernier.

La séance de mardi était la première depuis le départ du Premier ministre Milos Vucevic, et sa démission devait être formalisée au cours de cette session.

Le Parlement devait également débattre d'un nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur qui réduirait les frais d'inscription universitaires pour les étudiants, une demande des manifestants.

Après que des membres de l'opposition ont jeté des œufs et de l'eau sur des membres du Parti progressiste serbe au pouvoir, la présidente du Parlement a déclaré que le vote se poursuivrait.

"Défendez-vous les revendications des étudiants comme ça ?", a demandé Mme Brnabic pendant la séance.

"La Serbie se soulève"- Des médecins évacuent une députée serbe du SNS, Jasmina Obradovic, après une session chaotique au Parlement serbe, le 4 mars 2025 AFP

La présidente du Parlement a ensuite déclaré que plusieurs députées avaient été blessées durant ces incidents.

Une députée a été hospitalisé en soins intensifs après avoir été victime d'un AVC, a indiqué le ministre serbe de la Santé, Zlatibor Loncar.

Quelques heures après les premiers incidents, des scènes encore plus chaotiques ont éclaté au Parlement lorsqu'un député a déchargé un extincteur sur d'autres députés.

Le parquet de Belgrade a déclaré avoir ordonné à la police "de rassembler toutes les preuves disponibles pour identifier les individus qui ont apporté et utilisé des engins pyrotechniques" pendant la session.

De son côté, le ministre de l'Intérieur, Ivica Dacic, a ajouté que les députés qui se sont livrés à des violences ne seraient pas protégés par l'immunité juridique.

"Quiconque a participé à ces incidents (...) sera tenu pour responsable de ses actes conformément à la loi. Nous ne tolérerons jamais la violence", a déclaré le ministre.

Des membres de l'opposition serbe tiennent un drapeau représentant une main ensanglantée à l'une des fenêtres du parlement à Belgrade, le 4 mars 2025 AFP

Les députés de l'opposition ont également brandi des drapeaux serbes et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Vos mains sont ensanglantées et répondez aux demandes des étudiants!"

D'autres députés ont déployé un grande banderole noire où était écrit : "La Serbie se soulève pour que le régime tombe".

L'effondrement du toit devant la gare de Novi Sad en novembre dernier s'est produit après d'importants travaux de rénovation.

- Mois de manifestations

Cette catastrophe a ravivé une colère qui couvait depuis longtemps dans le pays sur la corruption et le manque présumé de contrôle des projets de construction et de développement.

Le président Vucic et d'autres responsables gouvernementaux ont oscillé entre l'appel à des négociations et des allégations selon lesquelles les manifestants seraient soutenus par des puissances étrangères.

Pour calmer les manifestants, le gouvernement a tenté de satisfaire plusieurs des revendications des organisateurs estudiantins.

Ces mesures ont consisté notamment à publier une série de documents relatifs aux rénovations de la gare de Novi Sad, à gracier les manifestants arrêtés lors des rassemblements, à augmenter le financement de l'enseignement supérieur et à lancer des poursuites pénales contre les suspects accusés d'avoir agressé des manifestants.

Des partisans de l'opposition serbe tiennent une pancarte sur laquelle est écrit "La corruption tue" lors d'un rassemblement devant le parlement à Belgrade, le 4 mars 2025 AFP

Devant le Parlement, des manifestants étudiants se sont également rassemblés à l'ouverture de la session, où ils ont observé 15 minutes de silence à la mémoire des victimes de l'accident de Novi Sad.

Cette manifestation a eu lieu quelques jours seulement après que des milliers de manifestants se sont rassemblés le week-end dernier à Nis, dans le sud de la Serbie, après une série de manifestations de masse.

Les manifestants ont appelé à un autre grand rassemblement à Belgrade le 15 mars.