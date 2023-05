Serbie : vers une renaissance de l' "identité yougoslave" ?

En Serbie, 27 000 personnes se revendiquent Yougoslaves, c'est 10% de plus qu'il y a dix ans. Une appartenance qui ne touche pas que les nostalgiques du Maréchal Tito mais de plus en plus de jeunes, désireux de retrouver cette union entre une multitude de peuples que constituait l'ex-Yougoslavie