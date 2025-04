Sévères intempéries dans les Alpes en Suisse, France et Italie

Les Alpes suisses, françaises et italiennes connaissent de très fortes chutes de neige jeudi, occasionnant d'importantes perturbations qui ont conduit les autorités locales à prendre des mesures exceptionnelles face aux difficultés de circulation et risques d'avalanches et de chutes d'arbre.

Le département français de la Savoie a été placé en vigilance orange pour les avalanches depuis mercredi soir par Météo-France, en raison des forts cumuls de neige à la frontière italienne.

Les chutes de neige "exceptionnelles" qui s'abattent sur le canton du Valais (sud-ouest) devraient se prolonger jusque dans l'après-midi, selon les autorités suisses.

"Le Conseil d'Etat a décidé de déclarer la situation particulière", écrit le gouvernement local suisse dans un communiqué, ce qui lui permet de mobiliser plus facilement les moyens d'intervention.

Quelque 4.000 foyers français sont privés d'électricité et plusieurs routes coupées à la suite de chutes d'arbres. L'autoroute A43 est fermée aux poids lourds, selon les services de l'Etat.

En Italie, les services météo de l'armée de l'air ont fait état de pluies "intenses et abondantes" se transformant en neige au-dessus de 1.800 mètres avec des quantités qui pourraient être "exceptionnelles".

L'autoroute reliant Turin à Aoste (nord) a été fermée à la circulation car partiellement inondée, tandis que les parcs de Milan (nord) ont été fermés en raison des risques de chute d'arbres et de branches, un vent fort atteignant par endroit jusqu'à 100 km/h fouettant également la Péninsule.

Dans le Val d'Aoste, frontalier de la France et de la Suisse, des habitations et des étables ont dû être évacuées en raison de la montée de certains cours d'eau.

Côté suisse, de nombreuses routes sont également fermées en raison de la forte accumulation de neige ou de la chute de branches d'arbres qui ont cédé sous le poids des précipitations.

La circulation ferroviaire et des télécabines est également perturbée ou interrompue et plusieurs communes sont privées d'électricité.

Le risque d'avalanche ou de coulées de boue est très élevé.

Les écoles, y compris professionnelles, resteront fermées ce jeudi, précise le gouvernement valaisan.

Vacances affectées

Le gouvernement local suisse recommande à la population de limiter les déplacements au strict nécessaire, de ne pas se promener en forêt ou à proximité d'arbres.

Les habitants sont aussi appelés à se mettre en sécurité plutôt que filmer les événements et à se conformer strictement aux ordres des autorités, souligne le gouvernement régional.

Les personnes qui avaient prévu de se rendre en Valais pour les vacances de Pâques "sont invitées à décaler d'un jour" leur arrivée. Vendredi Saint est un jour férié dans une grande partie de la Suisse et les départs pour les vacances scolaires commencent donc dès ce jeudi.

La route du col du Simplon, qui culmine à 2009 mètres et relie la Suisse à l'Italie, est notamment interdite à la circulation en raison de la neige.

Le col du Grand-Saint-Bernard (2.473 m) a été fermé par précaution dès mercredi soir.

La neige est tombée jusqu'en plaine et la ville de Sion a demandé à ses 36.000 habitants de rester chez eux. Une bonne partie de la ville est fermée au trafic routier et même piéton, selon un communiqué de la commune.

Danger 5/5

Météo-France attend des cumuls de l'ordre "de 10 à 20 cm dès 800 m, et 20 à 30 cm au-dessus de 1.100 m" dans les Alpes frontalières avec l'Italie.

MétéoSuisse a confirmé mercredi un degré de danger dit "très fort", soit 5/5, pour le Haut-Valais, à la frontière avec l'Italie jusqu'à jeudi 16H00.

C'est le niveau d'alerte le plus élevé depuis 2001 selon le quotidien Waliser Bote, qui signifie une "montée extrême du niveau des eaux des ruisseaux et lacs, inondations dans de nombreux endroits ainsi qu'un risque élevé de glissements de terrain et de laves torrentielles", selon le site de MétéoSuisse.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie explique cette situation exceptionnelle par l'arrivée d'un système dépressionnaire qui entraîne des pluies torrentielles pouvant atteindre jusqu’à 250 litres par mètre carré.

Le danger d'avalanche est "fort" en Valais ainsi que sur la crête nord des Alpes dans l'Oberland bernois et dans le nord-ouest du Tessin, selon le bulletin d'avalanches de jeudi. Le risque d'avalanche est évalué à 4 sur une échelle de 5.