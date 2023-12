Seychelles: 66 blessés dans l'explosion d'un entrepôt, 2 morts après des inondations

Les Seychelles ont déclaré jeudi l'état d'urgence après l'explosion d'un entrepôt de matériel explosif qui a blessé au moins 66 personnes, et les inondations provoquées par des pluies diluviennes qui ont fait au moins deux morts.

"66 personnes ont été admises à l'hôpital" à la suite de l'explosion dans la zone industrielle Providence à Mahé, la principale île des Seychelles, a déploré le chef de l'Etat de cet archipel de l'Océan indien, Wavel Ramkalawan, lors d'une conférence de presse, se disant "choqué".

L'archipel a déclaré l'état d'urgence pour la journée de jeudi à la suite de cette explosion "dans l'entrepôt d'explosifs de CCCL qui a causé des dégâts majeurs", mais aussi "des importantes destructions provoquées par de fortes pluies", a indiqué un peu plus tôt dans la matinée la présidence.

"Toutes les écoles seront fermées. Seuls les travailleurs employés dans les secteurs essentiels seront autorisés à se déplacer, pour permettre aux services d'urgence de faire leur travail crucial", a-t-elle ajouté.

Mahé est la plus grande île de l'archipel, où vit 87% de la population de 98.000 habitants.

"L'aéroport international des Seychelles continue de fonctionner, tout comme les ferries de voyageurs entre les îles", a précisé le site de tourisme officiel Visit Seychelles sur X.

L'explosion, qui s'est produite vers 03H00 du matin (23H00 GMT mercredi), a été entendue à plusieurs kilomètres de distance, et son souffle a brisé les vitres des maisons, des banques et des magasins voisins.

Des infrastructures endommagées après une explosion dans la zone industrielle de Providence à Mahé, le 7 décembre 2023 aux Seychelles AFP

"J'ai été choqué quand je suis arrivé tôt ce matin. La police et l'armée (ont pris) le contrôle de la zone", a affirmé le président Ramkalawan lors d'un point de presse.

"Il n'y a pas beaucoup de blessés, mais beaucoup de gens sont en état de choc, et nous nous efforçons de leur apporter un soutien psychologique", a-t-il ajouté, précisant que le bilan aurait pu être dramatique si l'explosion avait eu lieu durant la journée.

La police a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Inondations

Côté inondations, la chaîne de télévision publique SBC a confirmé que les fortes pluies avaient provoqué de gros dégâts mercredi soir dans plusieurs zones de Mahé. Des photos publiées sur son compte Facebook officiel montrent des maisons effondrées, des glissements de terrain et des fissures importantes sur les routes de l'île.

Un magasin endommagé après une explosion dans la zone industrielle de Providence à Mahé, le 7 décembre 2023 aux Seychelles AFP

Le chef de l'Etat a précisé lors de sa conférence de presse que deux personnes avaient été tuées dans un glissement de terrain.

Connu pour ses plages paradisiaques de sable blanc et son tourisme de luxe, l'archipel des Seychelles, une ancienne colonie britannique, est composé de 115 îles.

C'est le pays africain le plus riche en terme de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale, tiré par le tourisme et la pêche. Mais cet indice masque de grandes inégalités: en raison du coût de la vie, près de 40% de la population vit dans la pauvreté.

L'Afrique de l'Est et l'Océan indien sont touchés depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées au phénomène El Niño, qui ont déplacé plus d'un million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans la région, très vulnérable au changement climatique et où les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses.

Selon l'ONU, la situation a été aggravée par l'impact conjoint d'El Niño dans le Pacifique, qui engendre des températures anormalement élevées dans l'océan, et du dipôle de l'océan Indien, une divergence des températures de surface de la mer entre les zones occidentales et orientales de l'océan.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et à des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril.

Ce phénomène météorologique avait sévi pour la dernière fois en 2018-2019, suivi par un épisode exceptionnellement long de La Niña, le phénomène inverse (froid) qui a pris fin cette année.

El Niño a déjà fait des ravages dans l'Est de l'Afrique. D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations nourries par les pluies torrentielles qu'il avait causées avaient fait plus de 6.000 morts dans cinq pays de la région.