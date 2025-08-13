Si elle refuse de mettre fin à la guerre, la Russie s'expose à des "conséquences très graves", selon Donald Trump

Donald Trump et les dirigeants européens se sont entretenu dans la journée, avant le sommet prévu ce vendredi 15 août entre les États-Unis et la Russie. Le président américain a réaffirmé sa volonté d'obtenir un cessez-le-feu, en précisant qu'en cas de refus de mettre fin à la guerre, la Russie risquait de "très graves" conséquences. Que retenir de cet entretien ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, à gauche, et le chancelier allemand Friedrich Merz assistent à une réunion vidéo des dirigeants européens avec le président américain Donald Trump sur la guerre en Ukraine à Berlin, en Allemagne, le mercredi 13 août 2025, avant le sommet entre les dirigeants américains et russes.

Donald Trump s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens en visioconférence ce mercredi, en prévision de sa rencontre avec Vladimir Poutine, prévue le 15 août prochain en Alaska. Cet entretien était coprésidé par Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Le président américain a affirmé que ses objectifs étaient d’obtenir un cessez-le-feu et de mieux comprendre si un accord de paix global était possible.

Des "conséquences très graves"

Sans pour autant rentrer dans les détails, Donald Trump a déclaré que si la Russie n'acceptait pas de mettre fin à la guerre, elle s'exposerait à des "conséquences très graves".

Il a également déclaré vouloir organiser une rencontre à trois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, "presque immédiatement" après ce sommet en Alaska, tout en précisant qu'il pourrait y renoncer, selon le déroulement de sa rencontre avec son homologue russe.

Si je sens que ce n'est pas approprié de l'organiser car nous n'avons pas obtenu les réponses que nous devons obtenir, alors il n'y aura pas de seconde rencontre. Donald Trump

De son côté, le président ukrainien a dit espérer que le "thème central de la réunion" serait "un cessez-le-feu immédiat". Pour le Premier ministre britannique, Keir Starmer, il existerait une "réelle" chance de cessez-le-feu "grâce au travail du président" américain, a-t-il précisé.

Progression russe dans l'est de l'Ukraine

Ces derniers jours, l'armée russe a rapidement progressé dans l'est de l'Ukraine, en effectuant notamment une avancée de plus de 110 km2 en 24 heures, la plus grande avancée en si peu de temps depuis plus d'un an. Ce mercredi 13 août, Moscou a revendiqué la prise de deux nouvelles localités, Nykanorivka et Souvorove, et l'Ukraine a ordonné l'évacuation de la ville de Bilozerske, ainsi que d'une dizaine de localités.

Cession de territoires

Pour Kiev, la crainte de devoir céder des territoires à la Russie persiste. Moscou réclame, en plus du renoncement de l'Ukraine aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan, quatre régions déjà partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée, annexée en 2014. À ce sujet, Donal Trump a déclaré qu'il pensait que des échanges de terres seraient nécessaires pour aboutir à un accord de paix. Les soldats russes occupent à l'heure actuelle environ 20% du territoire ukrainien.

Volodymyr Zelensky, lui, a exclu tout retrait de zones de l'est de son pays dans le cadre d'un accord de paix.

Interrogé sur les victimes civils de la guerre en Ukraine, le président américain a déclaré avoir "déjà eu cette conversation avec Vladimir Poutine" et ne pas pouvoir la convaincre d'arrêter de viser des civils.