"Si seulement", nouvelle chanson de Kendji Girac depuis sa blessure par balle

Blessé par balle fin avril dans les Landes après une dispute conjugale sous l'empire de l'alcool et de la cocaïne, le chanteur Kendji Girac a sorti jeudi à minuit une nouvelle chanson dédiée à son public, "Si seulement", qu'il est allé chercher "au fond de son cœur".

La chanson était notamment disponible sur YouTube et les plateformes de streaming.

"Sur la scène, j'ai laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire", chante-t-il. "Pardon si j'ai préféré me détruire/quitte à risquer d'abîmer mon empire".

La chanson a été écrite par Vianney et composée par Renaud Rebillaud et Vianney, est-il précisé sur son compte Instagram.

"Je suis très ému de vous annoncer que je suis enfin de retour, ça m'a manqué", précise Kendji Girac dans une vidéo postée jeudi, sur le même réseau. "J'ai pris le temps de travailler une belle chanson, d'aller chercher au fond de mon cœur, de vouloir dire ce que j'avais envie de dire, du plus profond de mon âme."

"Cette chanson je l'ai faite rien que pour vous, c'est la première fois que je vous tutoie dans cette chanson parce que c'est toi mon public qui a été là depuis dix ans. Je me devais de faire une chanson rien que pour toi", confie-t-il.

Kendji Girac avait été hospitalisé le 22 avril près de Bordeaux pour une grave blessure par balle au thorax. Selon des analyses, il était fortement alcoolisé, à plus de 2,5 grammes par litre de sang, et avait consommé de la cocaïne pendant une soirée et une nuit de fête, lors de laquelle il était notamment allé au casino avec des amis.

Le chanteur de 27 ans avait initialement affirmé avoir voulu "simuler un suicide" après une dispute conjugale avant de changer sa version des faits. La procédure a été classée sans suite.

"Si seulement, j'avais su te le dire/sans avoir à l'écrire sur ma peau/Si seulement, j'avais su t'en parler/sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant", chante Kendji, dans ce qui peut sonner comme une référence à sa blessure.

"De nos années, j'ai gardé ton sourire (...) celui qui m'a réchauffé dans le pire", confie-t-il encore.

Fin juin, l'interprète de "Color Gitano" avait présenté publiquement ses excuses dans une vidéo sur Instagram, disant regretter, concédant avoir "pris de mauvaises habitudes", être "entré dans une spirale", et aspirant désormais à "redevenir le garçon" qu'il était.