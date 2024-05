Slovaquie: le suspect de l'attentat contre le Premier ministre devant le tribunal

Un partisan du gouvernement avec un drapeau slovaque, le 17 mai 2024, devant l'hôpital où est soigné le Premier ministre Robert Fico, en état grave après une tentative de meurtre quatre jours plus tôt

Le suspect de la tentative de meurtre du Premier ministre slovaque Robert Fico est arrivé samedi au tribunal pénal de Pezinok au nord-est de Bratislava, qui devrait ordonner son maintien en détention provisoire.

Un journaliste vidéo de l'AFP présent au tribunal a déclaré que plusieurs voitures de police avaient pénétré dans l'enceinte du tribunal.

Les agents de police en casques et cagoules gardaient l'entrée du tribunal.

La chaîne d'information slovaque TA3 a indiqué que le suspect avait également été amené au tribunal.

L'homme, identifié par les médias slovaques comme étant le poète Juraj Cintula, âgé de 71 ans, a tiré cinq coups de feu sur Fico mercredi et l'a touché à quatre reprises.

La fusillade s'est produite alors que M. Fico saluait ses partisans après une réunion du gouvernement délocalisée dans la ville de Handlova, dans le centre de la Slovaquie.

Il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère et y a subi une intervention chirurgicale de cinq heures.

Le Premier ministre Robert Fico, le 18 avril 2024 à Bruxelles AFP/Archives

M. Fico, en poste depuis que son parti populiste centriste, le Smer, a remporté les élections générales à l'automne dernier, a subi une nouvelle intervention de deux heures vendredi.

"Le patient est maintenant conscient, son état est stable, mais il est toujours en soins intensifs. Son état est vraiment grave", a déclaré vendredi Miriam Lapunikova, directrice de l'hôpital Roosevelt de Banska Bystrica, ville du centre de la Slovaquie.

"Si le tir était parti quelques centimètres plus haut, il aurait atteint le foie du premier ministre", a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur Matus Sutaj Estok à la chaîne d'information TA3.

Un procureur a requis vendredi que M. Cintula soit placé en détention provisoire après avoir été inculpé de tentative de meurtre avec préméditation.

Tous ces mensonges

M. Fico effectue son quatrième mandat en tant que Premier ministre après avoir fait campagne sur des propositions de paix entre la Russie et l'Ukraine, pays voisin de la Slovaquie, et sur l'arrêt de l'aide militaire à Kiev, ce que son gouvernement a fait par la suite.

L'hôpital universitaire F. D. Roosevelt de Banska Bystrica, où le Premier ministre Robert Fico est opéré après avoir reçu de multiples coups de feu, le 15 mai 2024 en Slovaquie AFP

La tentative d'assassinat a profondément choqué ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'OTAN, déjà fortement divisé sur le plan politique depuis des années.

La présidente pro-occidentale sortante, Zuzana Caputova, et son successeur, Peter Pellegrini, un allié de M. Fico qui prendra ses fonctions en juin, ont appelé leurs concitoyens slovaques à s'abstenir de toute "confrontation" après la fusillade.

Ils ont convoqué une réunion de tous les chefs de partis parlementaires pour mardi afin de faire preuve d'unité à la suite de l'attentat.

Mais certains hommes politiques ont déjà lancé des accusations contre leurs adversaires les accusant d'être à l'origine de l'attentat.

Robert Kalinak, vice-premier ministre et plus proche allié de M. Fico, a critiqué vendredi les hommes politiques de l'opposition et certains médias pour avoir qualifié M. Fico de criminel, de dictateur ou de serviteur du président russe Vladimir Poutine avant l'attentat.

"Tous ces mensonges sont la principale raison pour laquelle Robert Fico se bat aujourd'hui pour sa vie", a-t-il déclaré dans un message publié sur le site internet de la Smer.