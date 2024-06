Sommet sur l'Ukraine: Zelensky déçu de l'absence d'engagement de "certains dirigeants mondiaux"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a rencontré dimanche le ministre américain de la Défense à Singapour, s'est dit déçu que "certains dirigeants mondiaux" ne se soient pas engagés à participer à un Sommet de paix en Ukraine, prévu en Suisse.

La Chine a indiqué que son président Xi Jinping n'y participerait pas et le président américain Joe Biden ne s'est pas encore engagé.

"Nous sommes déçus que certains dirigeants mondiaux n'aient pas encore confirmé leur participation au Sommet de la paix", a déclaré M. Zelensky sans mentionner nommément la Chine ou les Etats-Unis.

M. Zelensky a eu "un très bon" entretien avec le ministre américain de la Défense dimanche à Singapour, au moment où il cherche à obtenir un fort soutien occidental face aux avancées russes sur le terrain.

Le dirigeant ukrainien a rencontré Lloyd Austin en marge du Dialogue Shangri-La, forum qui réunit des responsables du monde entier et notamment les ministres américain et chinois de la Défense.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (c) à l'issue d'une réunion avec le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, en marge du Dialogue Shangri-La, le 2 juin 2024 à Singapour AFP

Plus d’une centaine de pays et d’organisations se sont engagés à participer à ce Sommet prévu en juin en Suisse, a indiqué M Zelensky et il a exhorté les pays de la région Asie-Pacifique à s’y joindre.

La Chine a estimé vendredi qu'il lui serait "difficile" de participer à ce Sommet si la Russie n'y est pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou.

"Il existe un décalage évident entre d'un côté les dispositions prises pour la conférence et de l'autre les demandes de la Chine et les attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine", a déclaré vendredi Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

"Sinon, la conférence pourra difficilement jouer un rôle substantiel dans le retour de la paix", a-t-elle ajouté lors d'un briefing de presse.

Cette rencontre entre MM. Zelensky et Austin est intervenue après que le président ukrainien a salué vendredi "un pas en avant", à la suite du feu vert donné par les Etats-Unis à l'utilisation par Kiev d'armes fournies par les Américains pour frapper, sous conditions, des cibles sur le sol russe.

L'Ukraine peine à contenir une offensive terrestre russe dans la région de Kharkiv, où Moscou a récemment réalisé ses plus grandes avancées territoriales en 18 mois.

Interrogé par les journalistes à sa sortie de la salle, le président ukrainien a déclaré que cet entretien avait été "très bon".

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin lors du Dialogue de Shangri-La, le 1er juin 2024 à Singapour AFP

Dans une communication sur X (ex-Twitter), M. Zelensky a déclaré que les deux hommes avaient discuté "des besoins de défense de notre pays, du renforcement du système de défense aérienne de l'Ukraine, de la coalition F-16 et de la rédaction d'un accord de sécurité bilatéral".

Le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a expliqué dans un compte-rendu que M. Austin avait réitéré "le soutien inébranlable des États-Unis à l'Ukraine face à l'agression russe".

M. Zelensky s'est rendu ces derniers jours dans plusieurs pays européens pour appeler à davantage d'aide militaire pour l'armée ukrainienne qui cède du terrain face aux attaques incessantes de la Russie.