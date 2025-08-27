"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

La nouvelle condamnation à mort de Sharifeh Mohammadi a été confirmée par la Cour suprême iranienne, officiellement pour "rébellion armée contre l'Etat". Militante pacifique au sein d'organisations de défense des droits des femmes et des travailleurs, elle a subi des "tortures physiques et psychologiques durant sa détention", selon des proches de sa famille.

Coupable de "rébellion armée contre l’État" uniquement en raison de ses activités pacifiques en faveur des droits humains, notamment des droits des femmes et des droits des travailleurs et travailleuses.

Et c'est pour son engagement que Sharifeh Mohammadi risque aujourd'hui d'être exécutée. Ainsi en a décidé la Cour suprême iranienne qui a confirmé à la mi-août sa condamnation à mort rendue par le tribunal révolutionnaire de Rasht en février 2025.

En octobre 2024, la Cour suprême avait pourtant annulé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort prononcées en juin 2024.

#SharifehMohammadi

"Le cas de Sharifeh montre l’intersection du patriarcat, de l’oppression des classes et de la violence autoritaire. Une femme, une mère et une travailleuse est ciblée parce que sa vie incarne la résistance contre la domination", lit-on dans une publication de soutien, relayée sur les réseaux sociaux.

Un mouvement auquel s'associe le collectif Grève Féministedans le cadre d'une large mobilisation d'organisations iraniennes qui militent pour la justice et contre la peine de mort dans leur pays, et pour la suspension immédiate des condamnations à mort prononcées contre Sharifeh Mohammadi, Verisheh Moradi, Pakhshan Azizi et d’autres militantes et militants des droits humains.

Today, the Iranian regime confirmed the death sentence of Sharifeh Mohammadi, a mother, a labor activist, and a defender of women’s rights. Her only act was standing up for justice and dignity. Now she faces execution, leaving behind a young child who may never again feel her… pic.twitter.com/jwtPbfgtvj — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 16, 2025

"Elle risque désormais la peine de mort, laissant derrière elle un jeune enfant qui ne pourra peut-être plus jamais sentir son étreinte. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre une femme, mais contre toutes les mères qui osent rêver d'une vie meilleure pour leurs enfants. Lorsque l'injustice menace les plus vulnérables d'entre nous, notre silence équivaut à un consentement. Nous devons nous lever pour Sharifeh, car son combat est le nôtre", écrit sur son compte X la militante iranienne en exil aux Etats-Unis, Masih Alinejad.

Une défenseure des droits

Sharifeh Mohammadi, mère de famille de 46 ans d'origine kurde et ingénieure en design industriel est une défenseuse des droits humains qui milite contre la peine de mort à Rasht, dans la province du Gilan en Iran.

Elle défend les droits des femmes et le droit du travail, notamment en organisant des événements autour des dates internationales célébrant ces droits. Jusqu’en 2011, elle était membre d’un comité d’aide à la création de syndicats en Iran, où les syndicats indépendants sont interdits. Les autorités iraniennes l'accusent d'être membre du parti séparatiste kurde Komala, interdit par le régime iranien. Ce que réfutent ses proches.

Torturée et placée à l'isolement

Le 5 décembre 2023, des agents du ministère du Renseignement arrêtent Sharifeh Mohammadi et l’emmènent dans un centre de détention à Rasht.

Détenue à l’isolement, sans pouvoir passer d’appels téléphoniques, ni recevoir de visites, elle aurait subi de violents actes de torture, précise sur son site Amnesty International.

Au bout de quelques jours, elle est placée à l'isolement dans la prison de Lakan. Le 28 décembre 2023, elle est transférée dans un autre centre de détention du ministère du Renseignement à Sanandaj, dans la province du Kurdistan, à environ 500 km de Rasht. Elle y subit de nouveaux actes de torture.

Fin janvier 2024, lors de son transfert dans une autre prison, elle déposeune plainte pour torture mais la retire après avoir été menacée de poursuites. Les autorités la menaçant de prolonger sa détention.

Condamnée pour son militantisme

"Sharifeh n'a jamais pris d'action armée et a été condamnée à mort uniquement pour son militantisme pacifique au sein d'organisations de défense des droits des travailleurs. Elle a subi des tortures physiques et psychologiques tout au long de sa détention", rapportent des proches de la famille.

Le 9 juin 2024, le procès de Sharifeh Mohammadi ne durera que 30 minutes. En visioconférence depuis la prison, elle n’est pas autorisée à parler. Son avocat n’aura que 10 minutes pour présenter sa défense.

La province de Gilan, d'où est originaire Sharifeh Mohammadi, avait été l'un des centres majeurs des manifestations de 2022 en Iran, après la mort en détention de la jeune kurde Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté.

À la suite du soulèvement "Femme. Vie. Liberté", les autorités iraniennes ont renforcé leur recours à la peine capitale. Et cela malgré l’élection d’un nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, présenté comme un "réformateur".

