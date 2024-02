A son procès, le suspect du meurtre du policier Eric Masson continue de nier

Au premier jour de son procès, Ilias Akoudad, accusé du meurtre du brigadier Eric Masson, en 2021 sur un point de deal à Avignon, a continué de nier en bloc. Une position "intenable", selon les parties civiles, face à un dossier accablant.

Très attentif, poli, lançant des "monsieur le président" à la cour d'assises de Vaucluse, le principal accusé, survêtement noir et gris, a répété avec assurance: "Je conteste les faits qui me sont reprochés, je maintiens mes déclarations".

Face à lui, sur les bancs des parties civiles, la famille, très discrète, évitant les nombreuses caméras, fixait de façon impassible le box des accusés. Des dizaines de policiers, visages graves, étaient venus la soutenir. Parmi eux, le patron de la police nationale Frédéric Veaux, qui avait fait le déplacement lundi matin, face à ce qui "reste un traumatisme pour la police".

Ilias Akoudad, 22 ans, nie donc farouchement les faits, depuis le début. Il l'a toujours assuré: il n'était pas présent, le 5 mai 2021 rue du Râteau, à moins de 200 mètres du palais de justice où il est désormais jugé, lorsqu'Eric Masson a été abattu à bout portant, lors d'une banale opération de surveillance d'un point de deal.

Fichier vidéo Quatre jours plus tard, deux jeunes de 19 et 20 ans sont arrêtés sur l'autoroute en direction de l'Espagne. Le plus jeune est alors désigné comme le tireur par au moins deux témoins, son camarade de fuite, présent lors du contrôle fatal, et le coéquipier d'Eric Masson.

L'enquête montrera également qu'une ligne téléphonique, dont il a finalement reconnu l'utilisation, avait borné dans cette rue à l'heure des faits. En outre, des résidus de tirs ont été retrouvés sur ses vêtements.

Pour Me Philippe Expert, l'un des avocats de la famille, les dénégations d'Ilias Akoudad sont vécues comme une forme "d'arrogance" qui accentue la "douleur" des proches.

"Mon fils est innocent"

"Le procès dure quinze jours, laissons à l'audience le temps peut-être de produire ses effets" car, "si on s'en tient à l'instruction, c'est une position difficilement tenable", a ajouté l'avocat qui conseille les parents, la soeur et le frère de la victime, eux aussi policiers, dans le sillage de leur père.

Les avocats d'Ilias Akoudad, le ténor lillois Frank Berton et l'avocate parisienne Elise Arfi, ont refusé jusqu'à présent de s'exprimer auprès de la presse. Mais sa mère, Loubna, a sollicité l'AFP: "Mon fils est innocent, l'affaire est très médiatisée mais ce n'est pas lui qui a tiré sur le policier" et "s'il le faut j'irai jusqu'à la cassation".

Le Premier ministre Jean Castex (d) devant le portrait du policier Eric Masson, tué à Avignon, lors d'un hommage national, le 11 mai 2021 à Avignon POOL/AFP/Archives

Citée comme témoin, notamment concernant ses déclarations floues sur le fait de savoir si son fils a dormi chez elle ou pas les nuits suivantes, elle sera entendue en début de semaine prochaine.

En attendant, les experts psychiatre et psychologue ont décrit lundi après-midi l'enfance de son fils, l'absence du père jusqu'à ses 10 ans, son placement dans trois famille d'accueil, une scolarité peu brillante. Puis, vers 15 ans, le cannabis. Lorsqu'il est arrêté, Ilias Akoudad fumait une dizaine de joints par jour.

Les experts n'ont pas relevé de pathologie mais des fragilités: cette addiction, un manque d'insertion professionnelle et des injonctions parentales contradictoires, avec une mère permissive et un père très strict quand il est revenu dans sa vie.

Si l'accusé" se dit "calme", il reconnaît qu'il lui arrive d'"avoir des réactions de colère": "Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'énerve pour rien", répond-il à la cour alors qu'il est interrogé sur ses multiples incidents en détention aux Baumettes et sur ses six condamnations précédentes, notamment pour violences ou trafic de drogue.

Le dernier incident daterait de vendredi, lors de son arrivée à la prison d'Avignon-Le Pontet pour le procès. Selon le surveillant, il aurait lancé, après une fouille intégrale à nu: "Je passe aux assises, après je m'occupe de ta gueule".

Ilias Akoudad risque ici la perpétuité. Le verdict est attendu le 29 février ou le 1er mars.