SOS Méditerranée dénonce une "attaque sans précédent" des garde-côtes libyens contre son navire

Le
25 Aoû. 2025 à 14h42 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a été la cible dimanche d'une "attaque sans précédent" menée par des garde-côtes libyens alors que le bateau réalisait une opération de sauvetage en eaux internationales

L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a été la cible dimanche d'une "attaque sans précédent" menée par des garde-côtes libyens alors que le bateau réalisait une opération de sauvetage en eaux internationales

AFP/Archives
Andreas SOLARO
Partager 2 minutes de lecture

L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a été la cible dimanche d'une "attaque sans précédent" menée par des garde-côtes libyens alors que le bateau réalisait une opération de sauvetage en eaux internationales, a dénoncé l'ONG basée à Marseille.

Au moment de l'attaque, le navire qui effectue des missions de sauvetage de migrants avait à son bord 87 personnes secourues la nuit précédente et se trouvait "au nord des côtes libyennes". Il était "activement engagé dans la recherche d'une autre embarcation en détresse", a détaillé lundi dans un communiqué l'ONG.

Approchée par un bateau des garde-côtes libyens, l'embarcation humanitaire a reçu de ceux-ci l'ordre, "illégal", de "quitter la zone". L'équipage a alors "informé les garde-côtes que l'Ocean Viking quittait la zone", indique l'ONG.

"Cependant, sans aucun avertissement ni ultimatum, deux hommes à bord du patrouilleur ont ouvert le feu" sur l'Ocean Viking, soumettant l'embarcation et son équipage "à des tirs incessants pendant au moins vingt minutes", poursuit SOS Méditerranée.

Aucun des passagers ni aucun membre d'équipage n'a été blessé mais l'attaque a causé "des impacts de balles à hauteur de tête, la destruction de plusieurs antennes", des fenêtres ont été brisées et "plusieurs balles ont touché et endommagé" du matériel de sauvetage, détaille l'ONG.

Après avoir émis un appel de détresse et alerté l'Otan, l'Ocean Viking a été renvoyé vers un navire de la Marine italienne qui "n'a jamais répondu au téléphone", selon l'ONG, qui dénonce une "attaque délibérée et ciblée contre notre équipage mais aussi contre nos capacités de sauvetage".

"Ce n'est pas un acte isolé", insiste l'ONG, qui pointe "un long passé de comportements irresponsables" et de "mépris total pour le droit maritime international" des garde-côtes libyens.

Elle déplore également un soutien des "États européens" au service libyen des garde-côtes, avec "l'Italie en première ligne", soulignant que le patrouilleur à l'origine de l'attaque a "été offert par l'Italie en 2023" dans le cadre d'un programme de soutien à la Libye.

Citée dans la communiqué, la directrice générale de SOS Méditerranée Sophie Beau "exige une enquête complète" sur l'incident ainsi que la "fin immédiate de toute collaboration européenne avec la Libye".

L'Ocean Viking a mis le cap sur Syracuse, sur l'île italienne de Sicile, afin de débarquer ses passagers rescapés et d'effectuer des réparations sur son navire.

Sur les 87 personnes secourues par l'Ocean Viking, 80 sont originaires du Soudan. 21 sont des mineurs non accompagnés.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

À Radio France, des antennes sont perturbées par une grève illimitée qui a touché en particulier France Inter et la première matinale du pays
International

Rentrée des radios: des nouvelles voix et Radio France en grève

Le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d'avoir recueilli des informations militaires russes sans s'enregistrer comme &quot;agent étranger&quot; dans un box d'accusés lors d'une audience au tribunal du district de Zamoskvoretsky, à Moscou, le 16 septembre 20
International

Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"

Un membre de la Défense civile de Gaza pris en charge après avoir été blessé par une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, le 25 août 2025
International

Gaza: cinq journalistes tués dans des frappes israéliennes sur un hôpital

43.29695, 5.38107

À la une

International

Mali: Kassela, Farabougou... Ce que l'on sait sur les attaques de djihadistes affiliés à Al-Qaïda

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

"Flambée de l'antisémitisme en France": l'ambassadeur américain à Paris convoqué après ses critiques sur Macron

Afrique

Présidentielle en Côte d'Ivoire : Tidjane Thiam dépose sa candidature malgré sa radiation des listes électorales

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

International

Russie: le chercheur français Vinatier devant le tribunal pour des accusations d'"espionnage"

International

Vietnam: le typhon Kajiki a touché terre, des dizaines de milliers d'évacuations

International

États-Unis : Kilmar Abrego García, symbole des contradictions politiques

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

International

Royaume-Uni : l'extrême-droite organise des manifestations contre les demandeurs d'asile