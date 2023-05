Soudan : des milliers de Soudanais réfugiés au Tchad

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Depuis le 15 avril, la guerre au Soudan aurait fait près de 700 morts et plus de 300.000 déplacés. Et des milliers d'entre-deux fuient vers le Tchad voisin.