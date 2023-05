Soudan : une nouvelle trêve d'une semaine

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 1 minute 26 secondes

Après plus d'un mois de combats meurtriers au Soudan, le département d'Etat américain annonce qu'un cessez-le-feu a été trouvé entre l'armée régulière et les paramilitaires. Une trêve qui doit débuter demain 22 mai et durer 7 jours.