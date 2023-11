A Strasbourg, Borne vante l'Europe comme "la solution"

Elisabeth Borne a vanté mardi au Parlement de Strasbourg la "vitalité de la démocratie européenne" et invité les militants de la majorité à "repartir en campagne" en attendant la désignation de la tête de liste qui fera face aux élections en juin à l'extrême droite, donnée favorite.

La Première ministre a appelé à "puiser dans l'exemple" de Simone Veil, première présidente du Parlement européen, en inaugurant un bâtiment de l'institution à son nom. Elle a su "faire de blessures indicibles le moteur de son engagement au service de la paix et de l'unité des Européens", a salué la Première ministre.

"L'Europe, c'est plus que jamais la solution", a-t-elle martelé devant des militants réunis dans un restaurant de Strasbourg, en les exhortant à "la porter" et à "la défendre" en vue du scrutin du 9 juin, "face à des extrêmes qui continuent à vouloir moins d'Europe" ou la "détruire".

Fichier vidéo "Nous allons repartir en campagne" et "on aura besoin de vous", leur a-t-elle lancé.

Dans un sondage OpinionWay paru lundi, la liste du Rassemblement national conduite par son président Jordan Bardella recueille 28% d'intentions de vote, neuf points de plus que celle de la majorité.

La cheffe du gouvernement français a vanté des "décisions" de l'Union européenne "aux effets très concrets": "les vaccins pour tous, le plan de relance, la réponse forte face à la Russie". "Demain, face aux défis climatiques (et) migratoires, face à la révolution de l'intelligence artificielle, (...) c'est en Européens que nous apporterons les bonnes réponses".

"Robustesse"

La cheffe du gouvernement avait auparavant fait la tournée, hors presse, de sa famille européenne et notamment échangé avec le groupe Renew où siègent les eurodéputés macronistes.

Le président du parti Horizons Edouard Philippe (g), la Première ministre Elisabeth Borne (c) et le secrétaire général du parti Renaissance Stéphane Séjourné lors du Campus européen de Renaissance, le 8 octobre 2023 à Bordeaux AFP/Archives

Début octobre, elle avait déjà souligné que seuls les partis de la majorité étaient "pro-européens" avant de louer la semaine dernière les valeurs républicaines qui restent "un combat", alors que les mouvements populistes et d'extrême droite ont le vent en poupe sur le continent.

De quoi nourrir la rumeur qu'elle pourrait être elle-même tête de liste? "Mais qui serait alors Première ministre?" évacue-t-on à Matignon.

L'hypothèse vient de "gens malveillants qui ne l'aiment pas" et veulent son départ de la tête du gouvernement, assure un cadre de la majorité, sur fond de bruits de couloir d'un possible remaniement, notamment si Eric Dupond-Moretti devait être condamné par la Cour de justice de la République.

A Strasbourg, l'eurodéputée Fabienne Keller a salué la "ténacité" et la "robustesse" d'Elisabeth Borne, qui "reste droite, solide, ferme et à l'écoute".

Le président du groupe Renew, Stéphane Séjourné, le 29 juin 2023 à Bruxelles AFP/Archives

Plusieurs noms circulent par ailleurs pour mener la liste de la majorité: Stéphane Séjourné, qui dirige le parti Renaissance, Thierry Breton, commissaire européen, ou Laurence Boone, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, tous présents mardi.

"Il faut quand même un profil assez politique, mais qui ne soit pas trop +techno+, et qui parle de ce que ça change, l'Europe, dans nos vies. Il faut vraiment arriver à humaniser l'Europe", plaide une ministre, qui préfèrerait qu'Elisabeth Borne reste à Matignon.

"Inégalités"

Outre la tête de liste, promise pour janvier, la stratégie de campagne n'est pas tout à fait arrêtée. "Soit on fait une campagne défensive" et "on fédère notre socle autour de Breton ou Séjourné", soit la campagne est "offensive" et "il faut une tête de liste qui accepte de porter le fer" contre Jordan Bardella, expose une source au sein de l'exécutif.

Cette campagne sera surtout "la dernière" d'Emmanuel Macron, note un autre ministre.

"On n'a pas besoin de connaître la tête de liste, on est au taquet", a assuré à Elisabeth Borne un militant dans le restaurant de tartes flambées, spécialité de la région.

Mais l'Europe ne dominait pas les échanges. Christophe Vautrin, militant à Metz, l'a interrogée sur "les inégalités" qui risquent de ne plus garantir "une société apaisée" tandis que la jeune Salwa a demandé plus "d'humanité" dans le projet de loi sur l'immigration, qui divise la majorité.

Selon la militante, "le travail va être fait", lui a répondu Mme Borne, un verre de bière à la main.