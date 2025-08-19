Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

EN IMAGES - L'église luthérienne de Kiruna Kyrka, inaugurée en 1912 dans le nord de la Suède, est considérée comme l'un des plus beaux bâtiments du pays. Plus de 10.000 curieux et le roi Carl XVI Gustaf sont attendus sur place pendant les deux jours de ce déménagement qui a coûté 44,8 millions d'euros à l'entreprise d'extraction.

Un convoi exceptionnel, large de 40 mètres et pesant 672 tonnes, qui avance à la vitesse très réduite de 500 m à 1 km/h. La magnifique église en bois rouge de Kiruna, dans le nord de la Suède, a commencé ce mardi 18 août dans la matinée sa migration vers son nouvel emplacement situé à environ 5 kilomètres de son emplacement d'origine.

Chargée sur des poutres et deux rangées de remorques, l'église luthérienne doit atteindre sa destination mercredi au terme d'une opération logistique d'envergure, sous les regards de plus de 10.000 personnes, en plus des 18.000 habitants de la ville, massées derrière des barrières de sécurité.

Un déménagement filmé en direct sur les télés suédoises

Son voyage a d'abord été béni par l'évêque Åsa Nyström et la prêtre Lena Tjärnberg, curé de Kiruna. Le roi Carl XVI Gustaf sera même parmi les spectateurs suivant le déplacement. Avec trente caméras installées le long du parcours, la télévision suédoise SVT retransmet en direct tout le trajet dans cette version de téléscargot.

Meanwhile in Kiruna, Sweden, we are moving this neo-gothic wooden church to its new location, in one piece! At 672 tons, this 112 year old beauty is slowly being rolled away. The move will allow mining activities to continue.

Watch live: https://t.co/q28vqd2Sjx pic.twitter.com/4imoIhU7mV — Joachim Beijmo (@jbeijmo) August 19, 2025

Tout le centre-ville de Kiruna est en cours de relocalisation en raison de l'exploitation d'un immense gisement de minerai de fer par le groupe LKAB. À mesure que les activités minières se sont étendues, l'objectif étant de creuser toujours plus profond - la compagnie extrait aujourd'hui à 1.365 mètres de profondeur - la stabilité du sol sous Kiruna s'est affaiblie, augmentant le risque d'effondrement dans certaines zones.

La vicaire Lena Tjarnberg, à gauche, et l'évêque Asa Nystrom bénissent l'église de Kiruna, ce mardi 19 août 2025. Associated Press / Malin Haarala

Le chantier a débuté il y a près de vingt ans, et devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2035. Le nouveau centre-ville a été inauguré en septembre 2022. Le déplacement de l'église, entièrement financé par LKAB, devrait coûter 500 millions de couronnes (44,8 millions d'euros).

"Il valait mieux la déplacer en une seule pièce"

L'imposante église, conçue par l'architecte suédois Gustaf Wickman, mêle différentes influences architecturales. Des motifs d'inspiration sami, peuple autochtone de la région, ornent les bancs. Sa silhouette singulière se distingue par un extérieur néogothique rouge, où les toits aux pentes prononcées descendent jusqu'au sol, de larges fenêtres disposées de part et d'autre.

L'intérieur, sombre, comporte des éléments de style romantique national, ainsi qu'un retable Art nouveau peint par le prince Eugène de Suède (1865-1947), représentant un paysage aux couleurs pastel, inspiré par ses voyages en Toscane et dans le sud-ouest de la Suède.

Des ouvriers du bâtiment et des médias se tiennent près de l'église de Kiruna, le lundi 18 août. Associated Press / Malin Haarala

Parmi les vingt-trois monuments culturels déjà déplacés, l'église de Kiruna sera le plus imposant, explique LKAB qui qualifie le déplacement "d'événement unique dans l'histoire mondiale".

Ce joyau architectural "a été minutieusement étudié dans la perspective de son déplacement afin que les valeurs culturelles soient préservées de la meilleure façon possible, notamment en veillant à ce que le retable et l'orgue soient déplacés avec soin", assure l'industriel.

Les routes sur le trajet ont été élargies et nivelées pour assurer un transfert en douceur, un processus qui a pris un an selon LKAB. L'entreprise a proposé soit de compenser financièrement toutes les personnes affectées par la relocalisation de la ville, soit de reconstruire leurs maisons ou bâtiments.

"Pour ce qui est de l'église, nous avons décidé qu'il valait mieux la déplacer en une seule pièce", a expliqué à l'AFP Stefan Holmblad Johansson, chef de projet chez l'industriel, qui affirme avoir entrepris le projet avec "une grande révérence". "Ce n'est pas un bâtiment ordinaire, c'est une église", a-t-il insisté.

Le clocher déplacé la semaine prochaine

Le sol autour de l'emplacement actuel de l'église a été creusé, permettant l'installation de grandes poutres en dessous afin de la surélever puis de la placer sur deux rangées de remorques.

Lorsqu'il s'élancera pour son périple dans une ambiance de fête de village voulue par la municipalité et l'entreprise, l'équipage pèsera 1.200 tonnes, selon LKAB. Le clocher, qui se tient séparément à côté de l'église, sera déplacé la semaine prochaine.