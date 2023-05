Suisse : des militants du climat bloquent le trafic aérien à Genève

Le Air Force One transportant le président américain Joe Biden atterrissant à l'aéroport de Genève, en Suisse, le 15 juin 2021.

Le trafic a été interrompu pendant environ une heure et il a repris "progressivement dès 12H40", a précisé l'aéroport de Genève sur son compte Twitter.

Peu auparavant, plusieurs dizaines d'activistes du climat avaient perturbé le salon de l'aviation d'affaires qui se tient non loin des pistes de l'aéroport international du bord du lac Léman.

Des activistes du climat de Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion et d'autres groupes du mouvement climatique de 17 pays ont perturbé le plus grand salon européen de la vente de jets privés, l'European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE), exigeant l'interdiction des jets privés, souligne un communiqué de Greenpeace, diffusé peu après le début de l'opération commando.

Voir aussi Écologie : Faut-il encore prendre l'avion pour voyager ? TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Des dizaines de policiers sont intervenus très rapidement pour déloger les militants qui étaient notamment attachés aux avions, a constaté un photographe de l'agence Keystone-ATS sur place.

La police genevoise a interpellé environ 80 activistes, a indiqué sa porte-parole Tiffany Cudré-Mauroux.

"Objets toxiques"

Les images diffusées par les activistes sur Twitter montrent les militants déployant des banderoles assis au pied des avions ou bloquant l'entrée dans la carlingue.

Les manifestants ont aussi brandi des posters ressemblant aux messages d'avertissement sur les paquets de cigarettes pour "les identifier comme des objets toxiques", avec des slogans avertissant que "les jets privés brûlent notre avenir", "tuent notre planète" et "alimentent les inégalités", selon leurs images.



Il faut les arrêter, et c'est pourquoi des scientifiques et des militants de toute l'Europe se sont réunis à Genève pour agir contre cette folie

Cordula Markert, porte-parole de Scientist Rebellion Germany

Joël Perret, porte-parole d'Extinction Rebellion Genève, a souligné dans le communiqué que "Genève abrite l'un des aéroports avec le plus de trafic de jets privés en Europe. C'est là que le changement doit commencer: nous devons réduire drastiquement l'aviation pour arrêter la catastrophe climatique et la destruction de vie. La première étape est d'interdire les jets privés maintenant !"

Klara Maria Schenk, de Greenpeace, a dénoncé "la hausse des ventes d'avions d'affaires et avec elle la contribution extrêmement injuste des 1% (les plus riches, ndlr) au changement climatique alors que les personnes les plus vulnérables subissent les dégâts".

"Il faut les arrêter, et c'est pourquoi des scientifiques et des militants de toute l'Europe se sont réunis à Genève pour agir contre cette folie", a dénoncé Cordula Markert, porte-parole de Scientist Rebellion Germany.

Des inégalités également dénoncées par Stay Grounded qui outre l'interdiction des jets privés, réclame aussi la fin des programmes de fidélité des compagnies aériennes "qui récompensent les vols fréquents et de taxer à la place les voyageurs".

Dépôt de plainte

Aéroport de Genève va porter plainte, a indiqué un porte-parole. Les activistes, selon lui, sont rentrés par la zone de fret, de manière illégale.

Sept vols ont dû être déroutés vers les aéroports de Zurich et de Lyon, a-t-il précisé, ajoutant que d'importants retards vont affecter les vols vers et de Genève.

Voir aussi : Aviation du futur : des vols électriques sans pilote TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

L'aéroport de Genève est le deuxième aéroport le plus important de Suisse après celui de Zurich.

Outre les jets privés qui amènent au bord du Léman hommes d'affaires, personnalités et responsables politiques venus faire affaire dans la ville, Genève-Cointrin est également un très important hub de la compagnie low cost Easy Jet.

En 2022, il a accueilli plus de 14 millions de passagers, selon les chiffres officiels.