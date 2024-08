Supercoupe d'Europe: la quête débute pour Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé, la recrue star du Real Madrid, aura une première occasion de briller avec le club de ses rêves dès mercredi à Varsovie en finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, avec un premier trophée à la clé.

Le capitaine de l'équipe de France, en quête de titres et de gloire avec le géant espagnol, vainqueur début juin de sa quinzième Ligue des champions, est annoncé comme titulaire en attaque aux côtés de Vinicius par la presse espagnole.

"Libéré" par la fin de l'interminable feuilleton qui animait chaque mercato depuis sept ans, le nouveau N.9 de la Maison Blanche devrait donc faire mercredi ses premiers pas sous le maillot merengue, que les supporters madrilènes s'arrachent.

Depuis sa présentation en grande pompe dans un stade Santiago-Bernabéu à guichet fermé, l'ancien attaquant du PSG a pu profiter de quelques jours de vacances avant d'entamer sa préparation physique pendant que ses coéquipiers étaient en tournée aux Etats-Unis.

Sur des vidéos qui ont enflammé les réseaux sociaux, Mbappé est apparu en jambes, prêt à commencer sa nouvelle vie au sein du plus grand club du monde, qui compte sur lui pour "continuer à gagner", selon son président Florentino Pérez.

Pour le joueur de 25 ans, cette rencontre face à l'Atalanta, victorieuse de la Ligue Europa la saison passée, représente un premier défi et une opportunité de démontrer son talent et son état d'esprit.

Premier match et premier trophée ?

L'ancien attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé lors d'un entraînement avec son nouveau club le Real Madrid, à la veille de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, le 13 août 2024 à Varsovie AFP

"Je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l'histoire du football", avait déclaré l'avant-centre français dans un espagnol parfait, soulignant lors de sa présentation officielle que c'était à lui de s'adapter au mieux à sa nouvelle équipe.

Son entraîneur Carlo Ancelotti, qui a eu sous ses ordres les plus grandes stars du XXIe siècle, n'est pas inquiet.

"Kylian va apporter sa qualité, ainsi que sa sérénité, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe, comme tout le monde. Nous sommes très heureux que Mbappé soit ici parce qu'il a de grandes qualités et je suis sûr que, compte tenu de sa personnalité, il s'adaptera rapidement", a estimé le technicien italien dans une interview accordée à l’UEFA.

"Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit ici: les supporters, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur. Nous sommes sûrs qu'il fera du très bon travail", a-t-il ajouté.

Mbappé doit également rassurer sur son état physique après une saison éreintante terminée dans la douleur et sur une terrible désillusion à l'Euro-2024 avec les Bleus, éliminés en demi-finale par l'Espagne.

Le Real Madrid alors entraîné par Zinedine Zidane a croisé l'Atalanta Bergame en huitième de finale de la Ligue des champions 2020-2021 AFP/Archives

Largement favori pour ce match avec son armada de stars et son nouveau joyau, le "Roi d'Europe" devra néanmoins se méfier de l'Atalanta de l'immuable Gianpiero Gasperini, qui a mis fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Bayer Leverkusen pour s'imposer en finale de la C3 le 22 mai (3-0).

"L'Atalanta est une bonne équipe. Ils pressent partout sur le terrain. On a joué contre eux il y a quelques années en Ligue des Champions et c'était un match difficile (en huitième de finale lors de la saison 2020-21, 1-0 à l'aller, 3-1 au retour, NDLR). Donc, on sait que ce sera un match difficile, mais on va vraiment essayer de le gagner", a déclaré le gardien du Real Thibaut Courtois.

En cas de succès, le Real Madrid deviendrait la première équipe à remporter six fois la Supercoupe d'Europe, réaffirmant déjà son statut européen avec l'apport de sa nouvelle vedette, prêt à relancer la "Mbappémania".