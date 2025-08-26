Suppression des jours fériés: "La CFDT ne participera pas à cette négociation", dit Marylise Léon

Le
26 Aoû. 2025 à 15h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, à Boissy-la-Rivière (Essonne), le 26 août 2025

POOL/AFP
Thibaud MORITZ
2 minutes de lecture

"La CFDT ne participera pas à cette négociation" sur la suppression de deux jours fériés proposée par le gouvernement, "quelles qu'en soient les modalités", a déclaré mardi sa responsable Marylise Léon.

Estimant que "tout est décidé d'avance" dans cette affaire, la secrétaire générale de la CFDT a souligné que "le dialogue social, ce n'est pas une formalité administrative. C'est un espace exigeant, parfois dur, mais où chacun doit venir avec la volonté réelle de construire."

"Quand cette volonté n'existe pas, quand les conclusions sont posées d'avance, avant même l'échange, il ne s'agit pas d'un dialogue, mais plutôt d'une mise en scène", a-t-elle estimé après avoir reçu dans l'après-midi François Bayrou et la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet, qui ont convié les partenaires à négocier sur cette suppression.

Lundi, le secrétaire général de FO Frédéric Souillot avait déclaré à l'AFP que son organisation n'irait pas non plus négocier sur la suppression de deux jours fériés.

La cheffe de file de la CFDT a appelé par ailleurs le gouvernement à abandonner son "projet de nouvelle réforme de l'assurance chômage", devant les responsables de son organisation réunis de mardi à jeudi à Bierville, dans l'Essonne, pour leur unversité d'été.

"Les demandeurs d'emploi ont déjà fait des efforts avec les précédentes réformes. Quatre réformes menées depuis 2019, plus de 12 milliards d'euros ponctionnés par l'État depuis 2023. On ne peut pas dire que les demandeurs d'emploi n'ont pas fait leur part", a-t-elle justifié.

