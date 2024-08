Sur la route des Jeux paralympiques: à l'approche du jour-J, Héloïse Courvoisier reste zen

C'est bientôt l'heure de plonger dans la Seine pour Héloïse Courvoisier, triathlète malvoyante de naissance, qualifiée pour les Jeux paralympiques de Paris. A moins de trois semaines de sa course, "la pression monte" mais elle l'aborde avec sérénité.

"Je réalise petit à petit. J'y pense tous les jours mais j'essaye de ne pas trop me prendre la tête, de passer les séances d'entraînement une par une et de récupérer au mieux", explique la para-triathlète qui vient de fêter ses 27 ans, dont l'AFP a suivi la préparation pendant plus d'un an.

Au final, "je tente d'aborder les choses comme une course habituelle, même si ce n'est vraiment pas une course habituelle", décrit la sportive, qui s'attend à vivre un moment "incroyable".

Le para-triathlon, enchaînement d'une épreuve de natation, de cyclisme et de course à pied, se déroulera au coeur de Paris.

Comme pour les valides, la partie natation doit avoir lieu dans la Seine. "Une journée de contingence est prévue, si jamais il fallait décaler la course à cause de la qualité de l'eau", précise Héloïse Courvoisier. Lors des Jeux olympiques, cela avait été le cas pour l'épreuve masculine, qui avait été décalée de 24 heures, pour se tenir juste après l'épreuve féminine.

Ambiance "folle"

Pour l'heure, la course d'Héloïse Courvoisier est programmée le lundi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire. Elle évoluera avec sa guide, Anne Henriet, à qui elle est reliée par un lien élastique pour la natation ainsi que pour la course à pied, et avec qui elle pédale en tandem.

Ces dernières semaines, "dès qu'on n'était pas à l'entraînement, on allumait la télévision pour suivre les Jeux olympiques", témoigne Héloïse Courvoisier, qui s'est intéressée de près au triathlon. "L'ambiance avait l'air folle, il y avait vraiment du monde partout", dit-elle, enthousiaste.

La triathlète malvoyante française Héloïse Courvoisier se prépare à s'entraîner pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 à Boulogne-Billancourt, le 3 mai 2023 AFP/Archives

"Ce serait beau qu'il y ait autant de monde lors du para-triathlon, toutefois, les circonstances font qu'il y aura certainement moins de gens, ce sera la rentrée".

Signe encourageant toutefois: au centre de préparation de Vichy (Allier), plusieurs centaines de personnes sont venues assister début août à un entraînement des para-triathlètes ouvert au public: "Ils étaient trop chauds, contents de nous voir et de prendre des photos ! Je pense qu'il y a un vrai engouement", se réjouit la para-triathlète, "hyper motivée par les encouragements" pendant les courses.

Objectif top 5

Suivre les épreuves chez les valides lui a aussi permis de se rendre compte de ce à quoi il fallait s'attendre sur le plan technique: "On a pu constater que le courant est carrément plus fort que l'an dernier" lors de l'épreuve test du parcours, remarque-t-elle, marquée par le fait que les nageuses ont mis beaucoup plus de temps à faire le retour que l'aller dans la Seine.

Aux Jeux paralympiques, Héloïse Courvoisier ambitionne de finir dans le top 5 de sa catégorie, PTVI, réservée aux personnes atteintes d'une déficience visuelle, et dans laquelle une autre Française va concourir, Annouck Curzillat. "Je vais donner le meilleur de moi-même, sachant que le 2 septembre ce n'est pas non plus une fin, la saison de compétition se poursuivra avec les championnats d'Europe dès fin septembre", souligne la sportive.

La triathlète malvoyante française Héloïse Courvoisier s'entraîne pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 à Boulogne-Billancourt, le 3 mai 2023 AFP/Archives

En attendant le jour J aux Jeux paralympiques, elle poursuit son entraînement à son rythme habituel, soit une quinzaine d'heures hebdomadaires d'exercices physiques. "On va relâcher petit à petit, une fois qu'on sera au village des athlètes, ce seront alors des séances de rappel et de maintien", précise Héloïse Courvoisier. Avec sa guide, elles s'y installeront le 27 août.