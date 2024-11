Susie Wiles, la femme derrière la politique de Donald Trump

Elle se retrouve au centre de l'attention. Jusqu'à présent, Susan Wiles avait agi en arrière-plan et préparé la victoire de Donald Trump en tant que nouveau président. Elle vient d'être désignée comme cheffe de cabinet de la Maison Blanche. C'est un rôle important avec beaucoup de pouvoir: il contrôle l'accès au commandant en chef et au bureau ovale – un poste-clé pour chaque gouvernement.

«Susie Wiles m'a aidé à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'Histoire américaine et a été un élément essentiel de mes campagnes réussies de 2016 et 2020», a justifié Donald Trump. Susie Wiles est dure à la tâche, intelligente et innovante, a-t-il ajouté.

Dans la politique depuis plus de 40 ans

Et pour cause! Susie Wiles est surnommée «Ice Maiden» (en français: «vierge glacée») dans le milieu politique. Rien d'étonnant. Elle est considérée comme impitoyable. «Elle est actuellement l'une des personnes les plus influentes de la politique américaine», déclare l'ancien représentant républicain de Floride, Carlos Curbelo, à Politico.

Elle dispose d'un bon réseau et travaille dans la politique depuis plus de 40 ans. Des présidents, des maires, des gouverneurs et des membres du Congrès. Sa liste est longue. Susie Wiles a prouvé à maintes reprises durant cette période à quel point elle est douée, et qu'elle sait propulser les hommes au sommet. Rick Scott en est un bon exemple. En 2010, elle a fait de lui, alors homme d'affaires sans grande expérience politique, le gouverneur de Floride en sept mois seulement. Il est aujourd'hui sénateur américain.

«Les bonnes manières sont importantes»

Elle a fait la connaissance de Donald Trump en 2015. Et à l'époque, elle a tout de suite vu quelque chose en lui. Après cette rencontre, elle aurait assuré à un ami que Donald Trump serait le prochain président, comme le rapporte Politico. Susie Wiles a rejoint l'équipe Trump et l'a aidé à gagner contre Hillary Clinton.

Contrairement au républicain, Susie Wiles est décrite comme une femme calme qui sait s'adapter. «Au début de ma carrière, des sujets tels que les bonnes manières étaient importantes. On attendait de moi un certain degré de décence», a-t-elle confié un jour. Mais les temps ont changé. Elle a compris que la politique était différente aujourd'hui. «Il y a des changements avec lesquels nous devons vivre pour faire les choses que nous voulons faire.»

Retournement de situation

Susie Wiles a prouvé qu'elle avait ce credo lorsqu'une dispute l'a opposée à Ron DeSantis. En 2018, elle l'a soutenu et l'a aidé à devenir gouverneur de Floride. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Ron DeSantis aurait fait pression sur l'équipe de campagne de Trump en 2020 pour qu'elle laisse tomber sa stratège. Car il avait appris que Susie Wiles dirigeait à nouveau la campagne du président de l'époque.

Susie Wiles s'est retourné contre le gouverneur – et pas qu'un peu! Lors des primaires, Donald Trump s'est opposé à Ron DeSantis. Et l'équipe de campagne du président élu a totalement détruit le gouverneur de Floride. Il a été tourné en dérision et ridiculisé. Des détails intimes ont été utilisés contre lui. Susie Wiles ne s'exprime que rarement en public. Mais lorsque Ron DeSantis a annoncé son retrait de la campagne électorale, Susie Wiles s'est exprimé sur X et a commenté la décision par un «Bye, bye».

Depuis longtemps, Susie Wiles fait partie du cercle intime de Trump. Elle compte parmi ses plus proches confidents. C'est pourquoi les experts estiment qu'elle ne quittera pas de sitôt son poste de chef de cabinet. Pour rappel, le premier mandat de Trump a été marqué par de nombreuses démissions et licenciements – quatre au total, y compris au poste de chef de cabinet.