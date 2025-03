Suspension de l'aide à l'Ukraine: la décision de Trump est une "trahison" selon Edouard Philippe

L'ancien Premier ministre et maire du Havre Édouard Philippe au congrès de son parti Horizons, le 26 janvier 2025 à Bordeaux

La décision de Donald Trump de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine est "une trahison" qui vient après "une embuscade", a dénoncé mardi l'ancien Premier ministre Edouard Philippe.

"L'épisode qui s'est passé dans le bureau du président des Etats-Unis était une embuscade et la décision américaine est une trahison", a jugé M. Philippe sur France inter.

"Abandonner un pays qu'on soutient, qui est agressé, travestir la vérité au point de dire que la guerre serait le fait de l'Ukraine, évidemment, c'est une trahison", a-t-il renchéri.

Edouard Philippe juge qu'il "faut désormais passer à une étape supérieure" à l'égard de la Russie et faire en sorte que les actifs russes gelés "soient mis totalement à la disposition" de l'effort de guerre ukrainien.

Les pays de l'Union européenne utilisent déjà les profits dégagés par les avoirs russes gelés afin d'aider à armer l'Ukraine et à financer sa reconstruction d'après-guerre, une manne représentant entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an.

En revanche, l'option d'une saisie des avoirs russes eux-mêmes a jusqu'ici été écartée, essentiellement pour des raisons d'ordre juridique.

M. Philippe souhaite également utiliser "les crédits européens non dépensés dans des politiques publiques européennes" pour les "consacrer à l'effort de défense".