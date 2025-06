Suspension de MaPrimeRénov': la filière de la rénovation énergétique exprime sa "stupéfaction", manifestations envisagées

Une vingtaine de fédérations de la filière de la rénovation énergétique expriment jeudi leur "stupéfaction" et leurs "inquiétudes" après la suspension du dispositif d'aides publiques MaPrimeRénov', et le secteur du bâtiment envisage des manifestations.

Dans un communiqué commun, la filière estime que la réunion prévue vendredi au ministère de l'Economie pour discuter du marché de la rénovation énergétique n'a "plus lieu d’être car sans objet désormais" et demande à être reçue par le Premier ministre, François Bayrou.

Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), juge la décision du gouvernement de fermer le guichet de dépôts de demande d'aides MaPrimeRénov' "injustifiable, inqualifiable", risquant de mettre "sur le carreau 100.000 salariés du secteur".

"Sans stabilité du dispositif, a fortiori sans sa pérennisation, et sans sa simplification, ce sont des milliers d’entreprises d'installateurs, d’artisans du bâtiment, de distributeurs et d’emplois industriels qui sont directement fragilisés", dénoncent les 19 organisations professionnelles dans leur communiqué commun, qui incluent des fédérations de professionnels du chauffage, de l'énergie, de l'électricité et du génie climatique.

La FFB compte profiter de son congrès national vendredi 13 juin pour "décider des mesures à prendre", indique Olivier Salleron à l'AFP. "Ca va gronder", ajoute-t-il, manifestation, blocage, montage de grues dans des "lieux stratégiques" étant envisagés.

Même volonté de protester du côté du syndicat des artisans du bâtiment, la Capeb qui s'organise pour définir "un mouvement" afin de "réagir fortement et dire notre mécontentement", selon son président Jean-Christophe Repon, interrogé par Franceinfo.

La rénovation énergétique représente 30% de l'activité des adhérents de la FFB et 600.000 salariés, selon Olivier Salleron.

"Les TPE, PME, artisans, tout le monde est vent debout. Avec en plus la crise grave et historique du logement neuf, trop c'est trop, on ne va pas se laisser crever sans rien dire", gronde-t-il.