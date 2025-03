Syrie: 16 morts dans une explosion accidentelle à Lattaquié

Au moins 16 personnes ont été tuées samedi par l'explosion accidentelle de munitions à Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, selon un nouveau bilan publié dimanche par la Défense civile syrienne.

"Le corps d'une femme a été extrait des décombres de l'immeuble résidentiel du quartier de Raml, dans la ville de Lattaquié, dimanche à l'aube (...) ce qui porte le bilan à 16 morts, dont cinq enfants", a indiqué la Défense civile.

L'explosion a également fait au moins 18 blessés, dont six enfants, a-t-elle ajouté, et "les opérations de recherche et de sauvetage continuent pour extraire ceux qui sont coincés sous les gravats de l'immeuble détruit depuis plus de 12 heures".

Selon l'agence officielle Sana, l'explosion a été provoquée "par un ferrailleur qui tentait de démonter des munitions de guerre (non explosées) dans un atelier dans un immeuble de quatre étages".

L'agence confirme la version de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) qui avait fait état d'un "accident" causé par des munitions non explosées abandonnées pendant la guerre civile.

Une habitante du quartier, Ward Jammoul, 32 ans, a indiqué à l'AFP avoir entendu une "forte explosion", ajoutant qu'elle s'était rendue sur place et avait vu "un bâtiment complètement détruit".

Une image diffusée par Sana a montré un grand panache de fumée s'élevant au-dessus d'un quartier peuplé de Lattaquié, un bastion du président déchu Bachar al-Assad.

Un million de munitions explosives ont été utilisées durant les près de 14 ans de guerre civile en Syrie, selon des estimations internationales, reprises par l'ONG Handicap international (HI) en février. D'après HI, entre 100.000 et 300.000 de ces munitions n'ont pas explosé.

Des massacres ont eu lieu dans des villes côtières de l'ouest de la Syrie notamment à Lattaquié la semaine dernière, attribués aux forces de sécurité et des groupes armés alliés et qui ont fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), près de 1.500 morts civils, en majorité issus de la communauté musulmane alaouite dont est issu le président déchu.