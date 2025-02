Syrie : conférence de dialogue national à Damas, ce lundi

La conférence "va commencer lundi après-midi et se poursuivre mardi", a précisé Hind Kabawat.

Les nouvelles autorités syriennes ont formé mi-février un comité composé de sept personnes dont deux femmes, chargé de préparer cette "conférence de dialogue national" censée représenter tous les Syriens.

Lors d'une conférence de presse dimanche à Damas dont l'agence officielle Sana a rendu compte, deux membres de ce comité préparatoire ont affirmé que l'instance avait tenu des rencontres "dans plusieurs provinces syriennes, avec la participation de quelle 4.000 hommes et femmes".

Selon le comité, la conférence mettra l'accent sur "la justice transitionnelle, la constitution, la réforme des institutions et de l'économie, l'unité du territoire syrien, ainsi que les libertés publiques et individuelles, et les libertés politiques".

Elle doit émettre des recommandations "qui serviront de base pour la déclaration constitutionnelle, l’identité économique et le plan de réforme des institutions", selon le comité.

La conférence représente "la première étape d'un long processus national nécessitant un travail collectif continu pour construire une nouvelle identité nationale syrienne qui préserve la paix civile et réalise les aspirations du peuple syrien", poursuit le comité.

Selon le programme publié par des personnes conviées à la conférence, des réunions de présentation auront lieu lundi, mais les ateliers débuteront mardi. Les participants seront répartis en six groupes pour discuter des six problématiques désignées.

Des invités résidant à l'étranger ont fait part de l'impossibilité pour eux de se rendre en Syrie, le délai entre l'envoi des invitations et la date de la conférence étant trop court.

Une coalition conduite par le groupe radical islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a pris le pouvoir le 8 décembre à Damas, et son chef, Ahmad al-Chareh, a été nommé président en janvier.

Un gouvernement provisoire est chargé de gérer les affaires courantes jusqu'au 1er mars, date à laquelle la Syrie doit se doter d'un nouveau gouvernement reflétant "la diversité" du peuple syrien, selon les nouvelles autorités.

L'administration autonome kurde qui contrôle une grande partie du nord-est syrien s'était dite inquiète à sa formation que le comité soit constitué "à partir d'un seul spectre politique et idéologique, ce qui porte atteinte au principe de représentation équitable et inclusive de toutes les composantes du peuple syrien".