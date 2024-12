Syrie : Hama, théâtre d'un massacre dans les années 80 jamais oublié

Située à 210 km au nord de Damas, la quatrième ville du pays est stratégique car elle se trouve entre la ville septentrionale d'Alep, tombée le 1er décembre aux mains des rebelles, et la capitale, fief du pouvoir de Bachar al-Assad.

Cette ville conservatrice de près d'un million d'habitants est à majorité sunnite mais compte également une minorité alaouite dont est issu le clan Assad, au pouvoir en Syrie depuis plus de cinq décennies.

Comme d'autres villes syriennes, elle s'était rebellée contre le pouvoir de Bachar al-Assad en 2011, au plus fort du soulèvement populaire qui a par la suite dégénéré en guerre civile.

Des centaines de milliers de personnes étaient alors descendues dans les rues, scandant "Dégage" à l'adresse du chef de l'Etat.

Les ambassadeurs des Etats-Unis et de la France de l'époque, s'étaient rendus dans la ville, désertée par l'armée, à la rencontre des manifestants, suscitant l'ire du pouvoir.

Mais le 31 juillet, l'armée avait lancé une vaste offensive contre Hama qui a fait 100 morts.

"Le boucher de Hama"

Des décennies plus tôt, Hama avait été le théâtre en février 1982 d'une répression sanglante d'un soulèvement des Frères musulmans, alors principale force d'opposition à Hafez al-Assad (1970-2000), père de l'actuel président.

Bête noire du pouvoir, ils avaient perpétré plusieurs attentats, notamment l'attaque sanglante contre l'école d'artillerie d'Alep en 1979.

Images du centre de Hama après la répression du régime.

Début février 1982, une vingtaine de notables membres du parti Baas (au pouvoir) sont tués par des Frères musulmans, dont les membres se retranchent ensuite dans les mosquées, d'où ils auraient lancé des appels à l'insurrection.

Les représailles sont brutales: selon diverses sources, les émeutes et les opérations militaires dans la ville, menées pendant environ un mois et dans le black-out médiatique le plus total, ont fait entre 10.000 et 40.0000 morts selon les estimations.

Il a fallu plus de trois semaines aux forces syriennes, qui ont eu recours à l'artillerie et aux blindés, pour venir à bout de ce soulèvement, au prix de destructions et de pertes humaines considérables. Selon des témoignages, plus de 10.000 soldats furent mobilisés.

La répression sanglante a été menée par le frère de Hafez al-Assad, Rifaat, alors à la tête des "Brigades de défense" (Saray al-Difaa) redoutées, corps d'élite du pouvoir. Il a été surnommé plus tard "le boucher de Hama".

En mars 2024, il a été renvoyé devant la justice suisse pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. "Plusieurs milliers de civils auraient été victimes de diverses exactions, allant de l'exécution immédiate à la détention et la torture dans des centres spécialement créés, ce dont plusieurs témoignages font état", selon le parquet.