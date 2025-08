Syrie: le conflit entre Druzes et Bédouins dévoile les faiblesses du gouvernement de transition

À Soueïda, dans le sud de la Syrie, des centaines d'habitants ont manifesté, ce vendredi 1ᵉʳ août, pour réclamer le retrait des troupes du gouvernement et la levée du blocus. Cette mobilisation intervient dans un climat de fortes tensions, marquées par des affrontements récents entre les communautés druze et bédouine. Depuis le 15 juillet, les forces de Damas multiplient les efforts pour contenir les violences dans la province.

Ce dimanche 3 août, de violents heurts ont éclaté entre des combattants des deux communautés, druze et bédouine à Soueïda. À l'origine des violences : l'enlèvement d'un marchand druze par des malfrats d'une tribu bédouine. Cet incident a mis le feu aux poudres et a déclenché des combats intercommunautaires, faisant au moins un millier de morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Des employés de la morgue placent les corps non identifiés de personnes tuées lors d'affrontements entre des clans bédouins et des milices druzes dans des sacs en plastique à l'extérieur de l'hôpital national de Soueïda, en Syrie, le lundi 21 juillet 2025. AP Photo/Fahd Kiwan

Les deux parties s'accusent d'exactions massives. L'OSDH indique que, parmi les personnes tuées, on compte 298 civils druzes et 194 personnes "exécutées sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur". Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, plus de 128 000 personnes ont dû se déplacer depuis le début des affrontements.

Dans le sud de la Syrie, les tensions entre les Druzes et les Bédouins ne sont pas nouvelles. Cette région est "une mosaïque multi-ethnique et multi-confessionnelle, essentiellement faite de Bédouins et de Druzes, qui sont aujourd'hui majoritaires", explique Myriam Benraad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, autrice de La Loi du Talion, le Proche-Orient dans le piège de la vengeance.

Les Druzes sont une minorité religieuse issue de l'ismaélisme chiite. Leur communauté compte environ un million de fidèles, répartis entre la Syrie, le Liban et Israël. Avant la guerre civile (2011-2024), les Druzes étaient environ 700 000 en Syrie, soit près de 3% de la population syrienne. Leur présence est principalement concentrée à Soueïda.

Historiquement, la communauté druze a cherché à garder une certaine forme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Au cours de la guerre civile, ils adoptent une posture neutre et pratiquent l'auto-défense.

À la chute de Bachar al-Assad et de son régime, en décembre 2024, les Druzes s'opposent à la formation du nouveau gouvernement dirigé en majorité par des islamistes sunnites, dont certains ont un passé de jihadistes, à l'instar du président Ahmad Al-Charaa. Ils sont particulièrement hostiles à l'idée d'un déploiement militaire du nouvel État dans le sud de la Syrie, refusant de s'intégrer à l'armée syrienne, toujours dans un souci d'indépendance.

Des femmes druzes de Syrie et d'Israël se disent au revoir avant que les Syriens ne retraversent la frontière israélo-syrienne, dans la ville de Majdal Shams, située dans le plateau du Golan sous contrôle israélien, le jeudi 17 juillet 2025. AP Photo/Leo Correa

Les Druzes arrivent dans le sud de la Syrie entre le 17ᵉ et le 18e siècle et, depuis, coexistent avec les Bédouins. Les tribus bédouines syriennes sont des sunnites arabes nomades, au mode de vie traditionnel. Ils vivent principalement du pastoralisme et de petits commerces.

Ces différences ethniques et confessionnelles ont souvent provoqué des tensions entre les deux communautés du sud de la Syrie, mais elles s'aggravent quand les Druzes deviennent majoritaires dans la région. La communauté bédouine représente aujourd'hui moins de 1% de la population syrienne.

Au-delà des tensions intercommunautaires, Myriam Benraad rappelle l'importance de la dimension territoriale du conflit, qu'elle estime "prégnante". Druzes et Bédouins ont besoin de terres pour leur activité principale, l'élevage.

Un facteur environnemental aggravant

Le régime de Bachar al-Assad a longtemps instrumentalisé ce conflit pour les terres. Les Bédouins "estiment que le régime n'a cessé de les déposséder de leurs terres, dans une logique de sédentarisation forcée par Damas". L'objectif, selon la politologue, était de créer une "nouvelle classe de petits agriculteurs qui serait soumise au régime, de la même manière que la classe d'agriculteurs du côté druze lui était loyale".

S'ajoute au conflit, le paramètre environnemental. À cause du réchauffement climatique, les terres arables se font de plus en plus rares dans le sud du pays. Myriam Benraad rappelle que, dès les années 1950, la Syrie connaît de premières vagues de chaleur importantes, "avant qu’elles ne s'aggravent clairement au XXIe siècle". Le facteur climatique et le contexte de guerre civile, "où la terre en soi devient une ressource pour les groupes armés", exacerbent la raréfaction des terres et donc les tensions.

Des combattants bédouins se tiennent debout sur une camionnette à leur arrivée au village d'al-Dour, dans la banlieue de la ville de Soueïda, lors d'affrontements entre les clans bédouins et les milices druzes, dans le sud de la Syrie, le vendredi 18 juillet 2025. AP Photo/Ghaith Alsayed, dossier

Dans cette situation, "les Bédouins ont pu se sentir lésés", explique la spécialiste du Moyen-Orient. Marginalisés et sédentarisés sous le régime de Bachar al-Assad, ils voient une opportunité dans l'instauration du nouveau gouvernement et tentent de peser à nouveau dans l'équilibre régional.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Ahmad al-Charaa, le pays fait face à de nombreux affrontements intercommunautaires. En mars 2025, plus de 1 300 personnes sont tuées dans la région alaouite, bastion des Assad, par des milices affiliées au gouvernement. Les trois quarts sont des civils.

Ce massacre a eu lieu, bien que "l'une des premières déclarations de Ahmad al-Charaa après son arrivée au pouvoir a été de dissuader les personnes qui voulaient obtenir vengeance des abus, des crimes et des exactions de l'ancien régime de s'abstenir et de respecter le processus de transition pour les conduire vers une justice légitime", rappelle Myriam Benraad.

Le problème, c’est que la situation économique s’envenime ce qui va provoquer l'aggravation des facteurs favorables aux violences. Myriam Benraad, politologue spécialiste du Moyen-Orient

En avril, des heurts interconfessionnels entre combattants druzes et forces de sécurité avaient aussi éclaté. Mais l'événement avait été contenu rapidement et il est loin d'avoir atteint le niveau de violence des affrontements entre Druzes et Bédouins, mi-juillet, qui questionnent sérieusement l'avenir de la transition en Syrie.

Le président de la transition, souvent accusé de ne pas suffisamment protéger les minorités religieuses, a promis de faire "rendre des comptes" aux auteurs du massacre "de notre peuple druze, qui est sous la protection et la responsabilité de l'État".

L'interventionnisme d'Israël

Malgré ces promesses et le cessez-le-feu négocié le 19 juillet, Myriam Benraad n’est pas optimiste : "Le problème, c'est que la situation économique s'envenime ce qui va provoquer l'aggravation des facteurs favorables aux violences. On est donc dans une sorte de cercle vicieux, de cycle infernal qui est aussi propice à toutes les formes de vengeance."

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à droite, et le président par intérim syrien Ahmad al-Sharaa, arrivent pour tenir une conférence de presse conjointe à l'issue de leur rencontre au palais présidentiel à Ankara, en Turquie, le mardi 4 février 2025. AP Photo/Francisco Seco

Un autre facteur, extérieur cette fois, pèse de plus en plus lourd dans le conflit : l'intervention croissante de puissances régionales en Syrie. La Turquie, notamment, exerce une pression soutenue sur le gouvernement d'Ahmad Al-Charaa. Les enjeux sont grands pour Ankara : favoriser le retour de millions de réfugiés syriens sur le territoire national, affaiblir les forces kurdes à sa frontière sud, et sécuriser sa place dans les projets de reconstruction du pays.

D'autre part, Israël est un acteur d'autant plus offensif dans le sud de la Syrie. En juillet, lors des affrontements entre Druzes et Bédouins, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes ciblant les environs de Soueïda et de Damas. Ces opérations ont été justifiées par la volonté de protéger la communauté druze, présente des deux côtés de la frontière.

"Nous agissons pour empêcher le régime syrien de leur nuire (aux Druzes, ndlr) et pour garantir la démilitarisation de la zone adjacente à notre frontière avec la Syrie", ont déclaré dans un communiqué commun le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et le ministre de la Défense, Israël Katz.

Mercredi 16 juillet, l'armée israélienne frappe le ministère de la Défense et le siège de l'état-major, à Damas. Dans le sud du pays, ce sont des infrastructures militaires qui sont ciblées. Dimanche 3 août, elle déclare avoir mené des raids terrestres, près du plateau du Golan annexé, visant le trafic d'armes.

"Israël a adopté une logique sécuritaire et donc militaire, explique la spécialiste du Moyen-Orient. Son objectif premier est de tout faire pour créer une zone démilitarisée à la frontière directe, qui neutralisera toute volonté d'attaque contre Israël."

Des soldats inspectent le bâtiment endommagé du ministère syrien de la Défense, qui aurait été touché par plusieurs frappes aériennes israéliennes, à Damas, en Syrie, le mercredi 16 juillet 2025. AP Photo/Ghaith Alsayed

Dans ce contexte, l'espoir permis par le régime de transition est vite retombé et l'avenir de la Syrie est toujours plus incertain. "Israël a figé les positions dans le conflit car la Syrie ne peut pas se permettre d'aller au conflit avec son voisin", estime Myriam Benraad.

Dans le sud de la Syrie, un cessez-le-feu durable entre Druzes et Bédouins parait irréalisable pour le moment. "Pour qu'il soit efficace, le cessez-le-feu doit se négocier entre les acteurs du conflit, pas parce qu'un acteur extérieur a mené une campagne de bombardements", assure la politologue. Les acteurs principaux du conflit, eux, semblent donc être trop éloignés les uns des autres pour être en capacité de dialoguer et pour trouver un terrain d'entente.