Syrie : les nouvelles autorités à l'épreuve de la gestion des violences

Des affrontements ont éclaté jeudi dernier entre, d'une part, les forces de sécurité des nouvelles autorités syriennes et leurs alliés et, d'autre part, des hommes armés fidèles à Bachar al-Assad dans l'ouest de la Syrie, un bastion de la communauté alaouite. Ces violences constituent une menace pour la transition.

Les violences ayant frappé ces derniers jours la Syrie, les pires depuis l'éviction de Bachar al-Assad, constituent une menace majeure pour la transition dans le pays, Les massacres de civils faisant douter de la capacité des nouvelles autorités à gouverner, estiment des analystes.



"Le chaos des milices que nous avons vu dans les villes côtières alaouites nous indique (...) que la nouvelle armée syrienne n'a pas le contrôle", juge Joshua Landis, expert de la Syrie à l'Université d'Oklahoma.

Ces violences, selon lui, "entraveront les efforts du président par intérim, Ahmad al-Chareh, pour consolider son pouvoir et convaincre la communauté internationale qu'il contrôle la situation et qu'il peut maîtriser les nombreuses milices qui sont censées être sous son commandement".

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les violences ont coûté la vie à 973 civils, majoritairement issus de la communauté alaouite, dont est issu Bachar al-Assad. Ils ont été tués lors d'exécutions dans les provinces côtières de Lattaquié et Tartous.

Les autorités ont annoncé la formation d'une "commission d'enquête indépendante" sur "les exactions contre les civils", afin d'en identifier les responsables et de les "traduire en justice".

Ahmad al-Chareh qui dirigeait avant sa prise du pouvoir en décembre le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a appelé dimanche à préserver la paix civile.

HTS est l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda qui dit avoir rompu avec le jihadisme, sans réellement convaincre les chancelleries occidentales. Pour Heiko Wimmen, du groupe de réflexion International Crisis Group, ces violences prouvent que la nouvelle administration "n'a pas la capacité de relever plusieurs défis simultanément".

Vagues de violence et pillages

Depuis le renversement d'Assad, la région côtière a été secouée par des vagues de violence, avec de nombreux témoignages d'enlèvements et de fusillades.

Si les derniers événements "ne posent pas encore de défi stratégique", ils "pourraient (...) piéger les nouveaux dirigeants dans un cycle de violence" qui a "le potentiel de devenir très déstabilisant", analyse Heiko Wimmen.

Joshua Landis souligne de son côté que l'opposition alaouite "n'est ni organisée ni unie", mais qu'après "les massacres aveugles et les pillages généralisés des quartiers alaouites (...), la situation va se durcir".

Depuis son arrivée au pouvoir, la nouvelle administration a noué des contacts au plus haut niveau avec des puissances étrangères, s'engageant à plusieurs reprises à protéger les minorités ethniques et religieuses en Syrie.

Mais Aron Lund, du groupe de réflexion Century International, estime que le nouveau gouvernement "est faible et otage de forces qui échappent à son contrôle".

"Il doit bien se comporter avec la communauté internationale, mais il doit aussi garder sa base islamiste de son côté", ajoute-t-il.

Condamnations internationales

Plusieurs pays occidentaux, y compris les Etats-Unis, ont condamné les récents massacres, appelant les autorités à y mettre un terme.

Mais même si "les affrontements s'apaiseront probablement (...), il existe un risque qu'ils ne préparent simplement le terrain pour la prochaine escalade", averti Aron Lund.

Les nouveaux dirigeants "ont appelé à la retenue et mis en garde contre le communautarisme, et c'est une bonne chose (...). Le problème, c'est que ces discours modérés ne semblent pas avoir été entendus par les ex-factions rebelles qui sont maintenant censées fonctionner comme l'armée et la police."

En Syrie, les autorités sont confrontées à d'autres défis en matière de sécurité, surtout qu'elles ont affiché leur détermination à dissoudre les groupes armés du pays.

Les puissantes forces kurdes contrôlent de vastes pans du nord-est et du nord, alors que dans le sud, des factions druzes ont conservé leurs armes malgré les appels au désarmement et que Israël affirme vouloir les protéger.

Bien que le président tente d'apaiser les craintes des minorités, les meurtres de civils risquent de les aggraver encore.

Selon M. Landis, "les Kurdes, les Druzes et les autres minorités ne croiront pas ses paroles selon lesquelles son gouvernement respecte tous les éléments du peuple syrien et les traitera de manière égale".