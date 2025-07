Syrie: à l'hôpital de Soueida, des dizaines de corps attendent d'être identifiés

Au principal hôpital de Soueida, dans le sud de la Syrie, où flotte une odeur de mort, des dizaines de cadavres attendent encore d'être identifiés, victimes des affrontements intercommunautaires qui ont dévasté la cité à majorité druze.

"Nous avons remis 361 corps à des membres de leur famille, mais nous en avons 97 autres non identifiés", déclare un responsable médical de la morgue à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Les violences ont éclaté le 13 juillet dans cette région majoritairement druze, opposant des groupes armés locaux à des combattants issus des tribus bédouines, ainsi que les forces de sécurité syriennes et Israël.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état de plus de 1.100 morts, en majorité des membres de la communauté druze, tandis que les autorités syriennes n'ont pas encore publié leur propre bilan global.

Jusqu'à dimanche soir, plus de 450 corps avaient été transportés à l'hôpital gouvernemental, le principal établissement de la ville, et des corps étaient encore collectés dans les rues et les maisons.

Un cessez-le-feu encore fragile est entré en vigueur dimanche, après le retrait de Soueida de combattants tribaux et bédouins, accusés d'exactions par des ONG et des témoins.

Du personnel médical nettoie des équipements devant l'hôpital de Soueida, dans le sud de la Syrie, le 20 juillet 2025 AFP

Dans les zones rurales entourant la ville, les corps des victimes n'ont pas encore été récupérés, selon la direction de l'hôpital.

"L'odeur des corps s'est répandue dans tous les étages", raconte Hicham Breik, un infirmier qui n'a pas quitté l'hôpital depuis le début des affrontements.

"La situation était terrible, on n'arrivait pas à se déplacer dans l'hôpital sans porter de masque", ajoute-t-il, la voix tremblante, de profonds cernes sous les yeux.

Il précise que des femmes, des enfants et des personnes âgées figurent parmi les victimes qui ont afflué à l'hôpital.

Depuis le début des affrontements, le personnel hospitalier travaille dans des conditions extrêmement difficiles, alors que des combats ont eu lieu aux alentours de l'hôpital et même à l'intérieur de l'établissement, où les blessés étaient allongés dans les couloirs.

'Catastrophe médicale'

Selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), "les hôpitaux et les centres de santé de Soueida sont hors service" et "des informations sur des corps non enterrés soulèvent de graves préoccupations en matière de santé publique".

La ville connaît des "pénuries généralisées de nourriture, d'eau et d'électricité", a ajouté l'Ocha dimanche, soulignant que l'accès à l'aide humanitaire demeurait "extrêmement limité".

Dimanche, le Croissant-Rouge syrien a pu acheminer un premier convoi humanitaire dans la ville, comprenant des vivres, de l'eau, des fournitures médicales et du combustible, a indiqué l'Ocha.

Un responsable du Croissant-Rouge a précisé à l'AFP que les fournitures comprenaient également des sacs mortuaires.

Des corps attendent d'être identifiés, devant l'hôpital de Soueida, dans le sud de la Syrie, le 20 juillet 2025 AFP

"Nous avons reçu de l'eau et du matériel médical mais nous avons besoin de beaucoup plus, car nous sommes face à une catastrophe médicale", déclare Moatasem Al-Aflaq, qui travaille pour une entité rattachée à la direction de la santé à Soueida.

"Nous n'avons pas encore pu recenser le nombre de corps et nous essayons de coopérer avec le Croissant-Rouge pour les placer dans des sacs et les enterrer dans une fosse commune, étant donné la difficulté pour les familles d'identifier leurs proches", ajoute-t-il.

Les violences ont déplacé plus de 128.000 personnes dans la province de Soueida, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce qui rend l'identification et la collecte des corps particulièrement difficile.