Syrie: Macron propose aux autorités de transition de s'associer à la lutte contre Daech

(Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

"La lutte contre Daech (acronyme arabe de l'Etat islamique) est une priorité absolue", a-t-il déclaré en clôture d'une conférence sur la Syrie à Paris.

(Re)voir : Syrie : Raqqa, l'ombre de Daesh

"A ce titre, avoir un partenariat étroit avec la coalition (internationale) Inherent Resolve est une très bonne idée", a-t-il suggéré, en appelant aussi tous les partenaires de cette coalition à "réévaluer leur posture".

Si la Syrie décidait une proposition de coopération, la France le regarderait avec plus que de la bienveillance, de l'engagement.

Les Occidentaux, Washington en tête, continuent dans le cadre de cette opération à frapper l'organisation Etat islamique, défaite en 2019 mais constituant toujours une menace en Irak et en Syrie.

"Si la Syrie décidait une proposition de coopération, la France le regarderait avec plus que de la bienveillance, de l'engagement", a souligné Emmanuel Macron.

"On n'a pas seulement à vous dire "battez-vous contre ces groupes terroristes". On est prêt à le faire à vos côtés et de le faire peut-être encore même davantage, donc allons-y !", a-t-il poursuivi.

"L'objectif prioritaire, c'est la sécurité, c'est faire en sorte que la Syrie ne redevienne pas une plateforme logistique pour les milices liées à l'Iran et qui participent de son agenda de déstabilisation régionale", a-t-il encore pointé.

(Re)voir : Syrie : appel à un dialogue national et à la préservation de la paix

"La Syrie doit très clairement continuer de se battre contre toutes les organisations terroristes qui sèment le chaos dans votre pays et qui veulent l'exporter", a-t-il martelé.

Le président français a aussi appelé le nouveau dirigeant syrien par intérim, Ahmad al-Chareh, et son gouvernement à pleinement intégrer les Kurdes syriens, alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'EI, dans le processus de transition à venir.

"Leur pleine intégration à la transition syrienne servira votre objectif de sécurité parce que ce sont des combattants solides, nombreux", a-t-il dit.

"Votre responsabilité aujourd'hui est de les intégrer (..) dans le même objectif, lutter contre les groupes terroristes qui vous déstabilisent", a-t-il ajouté. "Tout ce que nous pouvons faire pour aider à cela, au service de votre sécurité et celle des voisins, nous le ferons", a-t-il affirmé.