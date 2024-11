Syrie: vaste offensive des jihadistes et leurs alliés contre le régime, près de 200 morts

Les jihadistes et leurs alliés, qui mènent une large offensive dans le nord-ouest de la Syrie contre les forces du régime, ont coupé jeudi une route vitale, a indiqué une ONG qui a fait état de près de 200 morts dans les violences.

Parmi les victimes figurent au moins 19 civils, tués jeudi dans des frappes de l'aviation russe, alliée du régime syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Il s'agit des plus violents affrontements depuis 2020 dans le nord-ouest de la Syrie, où la province d'Alep, en grande partie aux mains du régime de Bachar al-Assad, jouxte le dernier grand bastion rebelle et jihadiste d'Idleb.

Le ministère de la Défense syrien a dit faire face à une "vaste attaque" des "organisations terroristes" dans la région d'Alep.

L'offensive a été lancé mercredi par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), aux manettes à Idleb, avec des formations qui leur sont alliées, dont certaines proches de la Turquie.

Un correspondant de l'AFP a rapporté de violents affrontements à l'est de la ville d'Idleb, qui s'accompagnent de frappes aériennes de l'armée syrienne.

Les combats, qui se déroulent parfois à moins de 10 km de la métropole d'Alep tenue par le gouvernement, ont fait depuis mercredi près de 200 morts, d'après l'OSDH.

Il s'agit de 182 combattants, dont 102 jihadistes, 61 membres des forces du régime et leurs alliés, et 20 civils, selon l'ONG basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Général iranien tué

Un général des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a été tué jeudi dans les combats, a rapporté une agence de presse iranienne.

L'Iran est un allié indéfectible de la Syrie, un pays dans lequel Téhéran s'est engagé militairement avec l'envoi de conseillers, à la demande des autorités locales, pour soutenir le président Assad durant la guerre civile syrienne.

Les jihadistes et leurs alliés ont coupé jeudi la route vitale reliant la capitale Damas à Alep, deuxième ville du pays, selon l'OSDH. Ils ont également pris le contrôle de l'intersection de la route entre Alep et la ville côtière de Lattaquié d'après la même source.

L'ONG a fait état de villages conquis par les jihadistes dans l'ouest de la province d'Alep et dans un secteur de la province d'Idleb tenu par le gouvernement.

Outre des tirs de roquettes et "d'intenses tirs d'artillerie", l'OSDH a également indiqué que "l'aviation russe", alliée du régime, "avait intensifié ses frappes aériennes", faisant jeudi 19 morts parmi les civils.

HTS, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, contrôle des pans de la province d'Idleb, mais aussi des territoires voisins dans les régions d'Alep, Hama et Lattaquié.

Dans une conférence de presse, le chef du "gouvernement" autoproclamé à Idleb, Mohammad al-Bachir, a affirmé que l'offensive avait été lancée "car le régime criminel avait massé des forces sur les lignes de front et commencé à bombarder les zones civiles, ce qui a provoqué l'exode de dizaines de milliers de civils".

L'analyste Nick Heras, du New Lines Institute for Strategy and Policy, estime que les rebelles "ont tenté d'anticiper la possibilité d'une campagne militaire syrienne dans la région d'Alep, que préparaient les frappes aériennes des gouvernements russe et syrien".

Le nord de la Syrie bénéficie ces dernières années d'un calme précaire rendu possible par un cessez-le-feu instauré après une offensive du régime en mars 2020.

La trêve a été parrainée par Moscou avec la Turquie, qui soutient certains groupes rebelles syriens à sa frontière.

Dans le même temps, la Turquie "envoie un message à Damas et à Moscou pour qu'ils renoncent à leurs efforts militaires dans le nord-ouest de la Syrie", a ajouté l'analyste.

Le régime syrien a repris le contrôle d'une grande partie du pays avec l'appui de ses alliés russes et iraniens depuis le déclenchement en 2011 du conflit qui a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes.