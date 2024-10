Taïwan annonce l'arrestation d'un ressortissant chinois après une possible "intrusion"

Les garde-côtes taïwanais ont annoncé avoir procédé à l'arrestation d'un ressortissant chinois après une possible "intrusion" sur l'une des îles en périphérie de Taïwan. Un événement alors que des manœuvres militaires chinoises ont eu lieu autour de l'île principale.

La porte-parole de la présidence taïwanaise, Karen Kuo, donne une conférence de presse après que la Chine a déployé des avions de chasse et des navires de guerre pour encercler l'île.

"Il n'est pas exclu que cette tentative clandestine à bord d'un petit bateau soit une intrusion dans une zone grise liée à l'exercice militaire chinois", ont déclaré les garde-côtes taïwanais dans un communiqué, en référence à ce concept en relations internationales désignant des manoeuvres hostiles qui ne relèvent pas de la guerre ouverte.

L'homme dont l'âge n'a pas encore été communiqué aurait, selon les garde-côtes, effectué sa "traversée illégale" vers Menghu, qui fait partie des îles Kinmen, à bord d'un canot pneumatique.

Les îles Kinmen sont situées à quelques kilomètres de la ville côtière chinoise de Xiamen, dans le Fujian, mais sont administrées par Taipei.

Une vidéo diffusée par les garde-côtes taïwanais montre des agents attachant les poignets de l'homme avec des attaches en plastique, avant de l'escorter sur un bateau en direction de Kinmen.

Les garde-côtes ont déclaré avoir "renforcé leur vigilance" et surveiller la situation "en temps réel".

Manœuvres chinoises en guise " d'avertissement "

Pékin a déployé plus tôt des avions et des navires de guerre pour encercler Taïwan, dans le cadre d'exercices militaires présentés comme un "sérieux avertissement" aux autorités "séparatistes" de l'île et qui suscitent l'inquiétude de Washington.

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire à réunifier. Elle privilégie une solution pacifique, mais n'a jamais renoncé à employer la force militaire pour en reprendre le contrôle.

Les Etats-Unis, qui avaient dès vendredi mis en garde contre toute "provocation" de Pékin à l'égard de Taipei après des échanges acrimonieux entre les deux voisins, ont dénoncé des opérations "injustifiées" qui représentent un "risque d'escalade".

Depuis 1979, Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei comme seul pouvoir chinois légitime, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan et son principal fournisseur d'armes.

L'armée chinoise a qualifié ces nouveaux exercices de "sérieux avertissements" face aux "actions séparatistes des forces de l'indépendance de Taïwan", un message notamment dirigé contre les autorités de l'île.