Taïwan : des vagues de cinq mètres et des milliers d'évacués à l'approche d'un typhon

Par Akio Wang with Joy Chiang in Taipei

Des vagues de cinq mètres de haut ont frappé les côtes de Taïwan mercredi à l'approche du typhon Kong-rey, et les météorologues s'attendent à ce que la tempête se renforce avant d'atteindre cette île, ce qui en ferait l'une des plus fortes depuis des années.

Les bourrasques qui sont générées par Kong-rey dépassent déjà parfois les 230 km/h à l'approche du rivage, selon le dernier bulletin du Joint Typhoon Warning Center, un centre météorologique de l'armée américaine.

Le typhon devrait déclencher des vents "destructeurs" lorsqu'il touchera terre jeudi dans le sud-est de Taïwan, la partie la moins peuplée de cette île de 23 millions d'habitants déjà en proie à la mousson.

Fichier vidéo Plus d'un mètre de pluie pourrait tomber d'ici à vendredi dans les régions les plus impactées, ce qui a entraîné l'évacuation par précaution de milliers de personnes de leur logement dans les zones les plus vulnérables.

Kong-rey est à l'heure actuelle plus puissant que le typhon Gaemi, la plus grosse tempête à avoir frappé Taïwan ces huit dernières années au moment de son arrivée en juillet.

Plus de 6.200 personnes évacuées

Les autorités taïwanaises ont fermé mercredi les écoles et les bureaux dans des îles périphériques du comté oriental de Taitung, là où le typhon devrait directement frapper.

Jeudi, les cours et le travail seront suspendus dans un certain nombre de villes et de régions.

Des dizaines de liaisons en ferry et de vols intérieurs ont été par ailleurs annulés mercredi.

Des pêcheurs ont amarré leurs bateaux au port de la région de Yilan, dans le nord. "Bien sûr que je m'inquiète, tout ce que je possède se trouve ici", a confié à l'AFP l'un d'entre eux, se présentant sous le nom de "Capitaine Chen".

Un pêcheur sécurise son bateau alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, dans le comté de Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

Les plus fortes pluies sont attendues sur les côtes orientales et septentrionales, ainsi que dans les montagnes des régions du centre et du sud, selon l'Administration météorologique centrale.

Yilan et le comté de Hualien, dans l'est, devraient être les plus touchés, avec des précipitations cumulées de mardi à vendredi devant atteindre 800 à 1.200 millimètres, a déclaré à l'AFP un météorologue, Chang Chun-yao.

"Sur la base de la trajectoire prévue du typhon, nous conseillons à Yilan, Hualien et Taitung de prendre des précautions contre d'éventuels glissements de terrain et coulées de débris dans les zones qui devraient recevoir de fortes pluies", a-t-il ajouté.

Les autorités ont commencé les évacuations mercredi dans huit comtés et villes, dont Yilan, Hualien et Taitung, ont annoncé les autorités.

Plus de 6.200 personnes avaient au total dû quitter leur logement dans la soirée.

A Yilan, ce sont des soldats qui ont été mobilisés pour remplir des sacs de sable et aider ses habitants à protéger leurs maisons.

"L'inquiétude est d'autant plus grande que certains travaux de reconstruction après le précédent typhon n'ont pas encore commencé et qu'il convient de redoubler de prudence dans les zones victimes des récents tremblements de terre", a noté Chen Chen-yu, le chef d'une équipe de surveillance des catastrophes.

"Des pluies torrentielles"

Le ministre de l'Intérieur Liu Shyh-fang a de son côté fait part de son inquiétude quant au sort de deux touristes tchèques qui effectuaient une randonnée dans les gorges de Taroko, près de Hualien, injoignables sur leurs téléphones mobiles mercredi.

Aux Philippines ce sont plus de 174.000 personnes qui ont fui quand le typhon est passé par l'île de Luzon (nord), quelques jours après une tempête qui avait fait au moins 145 morts.

Des personnes chargent des sacs de sable alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, à Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

Kong-rey se déplace à une vitesse de 20 km/h, a précisé l'Administration météorologique centrale.

Tandis que la pluie commençait à tomber, des habitants de Taipei, la capitale, se sont précipités sur les marchés pour faire des provisions en prévision de la tempête.

"Quand un typhon arrive, tout le monde cuisine à la maison, du coup, le gens achètent plus", a observé Mme Tsai, une vendeuse de légumes.

Le président Lai Ching-te a incité la population à rester vigilante et à éviter de se rendre à la montagne ou à la mer.

Des militaires taïwanais préparent des sacs de sable alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, dans le comté de Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

"Ce typhon se déplace rapidement et va provoquer des vents forts et des pluies torrentielles", a-t-il mis en garde.

Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre, mais il est "inhabituel pour un typhon si puissant de frapper l'île aussi tard dans l'année", note le météorologue Chang Chun-yao.

Image satellite issue du site web du Meteorological Satellite Center de l'Agence météorologique japonaise (JMA) en collaboration avec le National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS) et Colorado State University-CIRA (CSU/CIRA) montrant le typhon Kong-rey qui se développe sur le Pacifique, le 30 octobre 2024 Japan Meteorological Agency/AFP

Le changement climatique augmente leur intensité, avec de grandes averses, des crues soudaines et de très fortes rafales de vent, selon les scientifiques.

Kong-rey sera le troisième typhon a frapper Taïwan depuis juillet.

Gaemi a ainsi causé la mort de 10 personnes et fait des centaines de blessés, provoquant de vastes inondations dans la ville méridionale de Kaohsiung.

Ce typhon a été suivi de Krathon, qui a balayé le sud de Taïwan début octobre, accompagné de vents destructeurs, d'inondations et de coulées de boue qui ont fait au moins quatre morts et des centaines de blessés.