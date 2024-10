Taïwan: neuf morts dans l'incendie d'un hôpital en plein typhon

Neuf personnes sont mortes jeudi dans l'incendie d'un hôpital dans le sud de Taïwan alors qu'un typhon frappait l'île, rendant les opérations de secours "plus difficiles", ont annoncé les autorités.

L'incendie s'est déclaré tôt jeudi matin, vers 07H40, dans le comté de Pingtung et a été éteint par les pompiers vers 13H00, ont indiqué les pompiers sur les réseaux sociaux.

Huit victimes ont été déclarées décédées après avoir été évacuées pour être soignées, et une neuvième personne a été retrouvée morte sur les lieux, selon les pompiers.

L'incendie s'est déclaré le jour même où le typhon Krathon a touché terre dans le sud de Taïwan. Le gouvernement local du comté de Pingtung a déclaré que les vents violents et les fortes pluies dans la région ont rendu les opérations de secours "plus difficiles".

Une image diffusée par le comté montre une boule de feu rouge et orange entourée d'une épaisse fumée, avec ce qui semble être un jet d'eau dirigé vers l'incendie. Une autre image montre des pompiers en tenue protectrice et leurs engins sur les lieux du drame.

Le propriétaire d'un magasin regarde le 3 octobre 2024 un arbre arraché par le passage d'un typhon à Kaohsiung sur l'île de Taïwan AFP

Le gouvernement du comté a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie et que les pompiers poursuivaient les opérations de recherches et de secours.

En octobre 2021, les flammes avaient dévoré plusieurs étages d'un immeuble d'appartements délabré de 13 niveaux pendant des heures à Kaohsiung (sud), faisant 46 morts et 41 blessés.

Selon les autorités, l'incendie avait démarré lorsqu'une femme avait laissé des cendres encore brûlantes sur un canapé avant de quitter le bâtiment. Elle a été inculpée pour meurtre et incendie volontaire, mais a échappé à la peine de mort.

Le typhon Krathon a entraîné la fermeture des écoles et des administrations pour la seconde journée consécutive. Les autorités ont pour le moment fait état de deux morts et plus de 100 blessés.

Krathon provoquait des vents de 126 km/h, avec des rafales jusqu'à 162 km/h, juste avant de toucher la ville portuaire de Kaohsiung, selon l'Administration météorologique centrale (CWA).