Taïwan se barricade à l'approche du typhon Kong-rey

Par Akio Wang with Joy Chiang in Taipei

Des vagues de cinq mètres ont frappé les côtes taïwanaises mercredi à l'approche du typhon Kong-rey. Les météorologues s'attendent à ce que la tempête se renforce avant d'atteindre l'île, ce qui en ferait l'une des plus puissantes depuis des années.

Les vents de Kong-rey vont déjà jusqu'à 240 km/h à l'approche de Taïwan, selon le dernier bulletin du Joint Typhoon Warning Center, un centre météorologique de l'armée américaine.

Fichier vidéo Ils devraient s’accélérer jusqu'à 250 km/h avant de toucher terre jeudi au sud-est, partie la moins peuplée de l'île.

Plus d'un mètre de précipitations pourrait tomber avant vendredi dans les régions d'Yilan et de Hualien, les autorités ont donc évacué les zones propices aux glissements de terrain.

Kong-rey est à l'heure actuelle plus puissant que le typhon Gaemi, la plus grosse tempête à frapper Taïwan ces huit dernières années lorsqu'elle a touché terre en juillet.

Un pêcheur sécurise son bateau alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, dans le comté de Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

Les autorités taïwanaises ont fermé mercredi les écoles et les bureaux dans des îles périphériques de du comté de Taitung, là où le typhon devrait frapper directement. Des douzaines de trajets de ferry et de vols intérieurs ont été annulés par ailleurs mercredi.

Des pêcheurs ont amarré leurs bateaux au port de la région de Yilan. "Bien sûr que je m'inquiète" déclaré à l'AFP l'un d'entre eux, se présentant sous le nom de Capitaine Chen, "tout ce que je possède se trouve ici".

Les plus fortes pluies sont attendues sur les côtes est et nord de Taïwan, ainsi que dans les montagnes des régions du centre et du sud, selon l'administration météorologique centrale de Taïwan.

Les autorités ont commencé mercredi à évacuer les résidents des endroits les plus vulnérables aux glissements de terrain comme la ville portuaire de Kaohsiung, ainsi que Yilan, Hualien et Taitung selon l'agence nationale contre les incendies appartenant au ministère de l'Intérieur.

"L'inquiétude est d'autant plus grande que certains travaux de reconstruction après le dernier typhon n'ont pas encore commencé et qu'il convient de redoubler de prudence dans les zones touchées par les récents tremblements de terre" a déclaré Chen Chen-yu, du bureau de conservation des eaux et des sols et qui dirige une équipe de surveillance des catastrophes dans les zones vallonnées.

Arrivée imminente

Des personnes chargent des sacs de sable alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, à Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

Kong-rey se déplace à une vitesse de 19 à 20 km/h et soulève des vagues pouvant atteindre cinq mètres de haut sur le littoral, a indiqué le service météorologique de l'État.

Alors que la pluie commençait à tomber à Taipei, la capitale, les habitants se sont précipités sur les marchés pour faire des réserves en prévision de la tempête.

"Quand un typhon arrive, tout le monde cuisine à la maison, du coup, ils achètent plus", a observé Mme Tsai, vendeuse de légumes.

Le président Lai Ching-te a incité la population à rester vigilante et à éviter de se rendre à la montagne ou à la mer.

Des militaires taïwanais préparent des sacs de sable alors que le typhon Kong-rey s'approche de Taïwan, dans le comté de Yilan, le 30 octobre 2024 AFP

"Ce typhon se déplace rapidement et va provoquer des vents forts et des pluies torrentielles", a écrit M. Lai dans une publication Facebook.

L'île de Taïwan est habituée aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre, mais il est plutôt "inhabituel pour un typhon si puissant de frapper l'île aussi tard dans l'année", note Chang Chun-yao, météorologue à l'administration météorologique centrale.

Le changement climatique augmente l'intensité des tempêtes, avec de fortes averses, des crues soudaines et de puissantes rafales de vent, selon les scientifiques.

Kong-rey sera le troisième typhon a frapper Taïwan depuis juillet.

Image satellite issue du site web du Meteorological Satellite Center de l'Agence météorologique japonaise (JMA) en collaboration avec le National Oceanic and Atmospheric Administration National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NOAA/NESDIS) et Colorado State University-CIRA (CSU/CIRA) montrant le typhon Kong-rey qui se développe sur le Pacifique, le 30 octobre 2024 Japan Meteorological Agency/AFP

Le typhon Gaemi a tué 10 personnes et blessé des centaines, provoquant de larges inondations dans la ville de Kaohsiung, au sud de l'île.

Il a été suivi de Krathon, qui a balayé le sud de Taïwan début octobre, accompagné de vents destructeurs, d'inondations et de coulées de boue qui ont fait au moins quatre morts et des centaines de blessés.