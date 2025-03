Taïwan va simuler une attaque chinoise en 2027 pour ses exercices militaires annuels

Taiwan's Ministry of National Defence/AFP

Des soldats taïwanais chargent un C-130 dans un lieu non précisé le 18 mars 2025 sur cette photo diffusée par le ministère taïwanais de la Défense le 19 mars 2025

Les troupes taïwanaises simuleront en juillet, pour leurs exercices militaires annuels, la défense de l'île contre une potentielle attaque chinoise "en 2027", a déclaré mercredi le ministère de la Défense de Taipei.

Dans un rapport soumis au Parlement mercredi, le ministère rapporte que les scénarios de cette année seraient fondés sur des incursions liées à une possible "invasion chinoise à Taïwan en 2027".

Le rapport précise que les exercices militaires auront pour but également de faire face à la stratégie de la "zone grise" qui consiste en des actions d’intimidation n'allant pas jusqu'à des actes de guerre.

"Les commandants à tous les niveaux opérationnels et tactiques planifieront les scénarios et les situations d'un point de vue pratique en fonction des actions possibles de l'ennemi", indique le texte.

L'objectif est de "vérifier la capacité des troupes à tous les niveaux à exécuter les plans, et de construire ainsi une force militaire capable de réagir rapidement et de maintenir une +haute préparation au combat+", souligne le rapport.

Les exercices "Han Kuang" se tiendront cette année du 9 au 18 juillet, selon le ministère de la Défense.

La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'exclut pas d'employer un jour la force pour placer l'archipel sous son contrôle.

Ces dernières années, Pékin a intensifié le déploiement d'avions de chasse et de navires de guerre autour de Taïwan afin d'appuyer sa revendication de souveraineté, que Taipei rejette.

Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a averti mercredi que le temps nécessaire à la Chine pour passer d'un exercice à un combat n'était "pas nécessairement aussi long que nous le pensions".

"Nous avons certains signes précoces d'alerte que nous devons surveiller", a déclaré M. Koo aux journalistes.

Exercices de cinq jours

Le ministre a fait ces déclarations alors que l'armée de Taïwan mène des manoeuvres de cinq jours intitulées "Exercice de réponse rapide", que le ministère de la Défense a déclaré être destinées à renforcer les "capacités de préparation et de réponse".

Cet exercice sera organisé deux fois par an et également à des moments "non programmés", en fonction de l'évaluation de "l'intensité" des exercices militaires chinois, a déclaré M. Koo au Parlement.

"Cela fait partie d'un entraînement de combat réaliste, visant à affiner la prise de décision des commandants et les capacités des unités," a déclaré M. Koo.

Les exercices ont coïncidé avec la participation de plus de 50 avions chinois à des patrouilles de "combat conjoint" autour de Taïwan lundi, selon le ministère de la Défense.

Taïwan a dit mardi avoir détecté 59 avions militaires chinois en 24 heures autour de l'île, un record depuis octobre 2024, quelques jours après que le président Lai Ching-te a qualifié la Chine de "force étrangère hostile".

A Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé à la presse que ces actions constituaient une réponse au soutien apporté par les Etats-Unis à Taïwan et "un avertissement aux forces séparatistes et indépendantistes" dans l'archipel.