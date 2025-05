Taxes douanières américaines: Macron se dit "confiant", espère un retour aux "tarifs les plus bas possibles"

Le président Emmanuel Macron s'est dit lundi "confiant" au sujet des discussions commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis, après que son homologue américain Donald Trump a annoncé la prolongation jusqu'au 9 juillet de la pause dans les droits de douane visant l'UE.

"Je suis confiant", a déclaré aux journalistes le dirigeant français, depuis la capitale du Vietnam, Hanoï.

"Les discussions avancent bien, il y a eu un bon échange entre le président Trump et la présidente Von der Leyen, et je souhaite qu'on puisse poursuivre sur ce chemin, qui doit nous conduire à revenir à des tarifs les plus bas possibles", a-t-il développé.

"Nous pensons que les déséquilibres commerciaux, quand ils existent, ne se règlent pas par des tarifs", a-t-il dit.

Donald Trump a affirmé vendredi qu'il ne "cherchait pas d'accord" commercial avec l'Union européenne et a menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur les importations en provenance des Vingt-Sept dès le 1er juin.

La Commission européenne, qui négocie les accords commerciaux au nom de l'UE, avait aussitôt réagi en réclamant du respect de la part de Washington.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche avoir eu un "bon appel" avec Donald Trump, qui a confirmé dans la foulée une suspension jusqu'au 9 juillet des tarifs visant l'UE.

Le Vietnam est également dans le collimateur de l'administration Trump, qui menace d'imposer une surtaxe de 46% sur ses exportations vietnamiennes à destination du marché américain, si un accord n'est pas trouvé dans les prochaines semaines.