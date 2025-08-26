Taylor Swift va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce

26 Aoû. 2025 à 19h39 (TU)
AFP
Travis Kelce et Taylor Swift au M&T Bank Stadium à Baltimore dans l'Etat américain du Maryland le 28 janvier 2024

Taylor Swift a annoncé mardi qu'elle allait épouser le joueur de football américain Travis Kelce, une nouvelle très attendue qui a enchanté les fans de la superstar mondiale de la pop.

Le couple a révélé son union à venir avec une publication sur Instagram les montrant tout sourire et enlacés dans un jardin fleuri, accompagnée d'une référence à l'une des dernières chansons de l'idole américaine, "So High School".

"Votre professeure d'anglais et votre professeur de sport vont se marier", écrit la chanteuse, qui est régulièrement saluée pour sa fine maîtrise des mots. L'un des clichés publiés montre une bague étincelante à sa main gauche.

En moins d'une heure, la publication a recueilli plus de 10 millions de "likes".

Officialisée en 2023, la romance entre Taylor Swift et Travis Kelce, aujourd'hui tous deux âgés de 35 ans, a captivé et affolé les médias.

Elle, l'ex-chanteuse de country devenue richissime étoile de la pop, a multiplié les records et fréquenté des célébrités mondiales tout en gardant une image de simplicité, tandis que lui, grand joueur de football américain des Kansas City Chiefs, est réputé pour être à la fois fêtard et "bon gars".

Romance ulta-médiatisée

Une histoire d'amour ultra-médiatisée qui a même fait l'objet de théories du complot, relayées notamment par des personnalités politiques de droite, qui ont pris la chanteuse en grippe, après qu'elle a publiquement soutenu des démocrates.

Son ralliement à la candidate malheureuse de l'élection présidentielle 2024, Kamala Harris, avait fait enrager Donald Trump, qui avait dit la "détester".

Le président américain a réagi mardi peu après l'annonce, disant souhaiter "beaucoup de chance" au couple.

Égérie de la pop mondiale et icône mondiale des jeunes, Taylor Swift s'apprête à sortir à l'automne son 12e album, "The Life of a Showgirl", qui comprendra notamment un duo avec Sabrina Carpenter, que le tube planétaire "Espresso" a aussi hissée au rang de superstar de la pop.

Son dernier album, "The Tortured Poets Department", s'était vendu à 1,4 million d'exemplaires au premier jour de sa sortie, en 2024.

La même année, la star avait clôturé la plus lucrative tournée de l'histoire, un nouveau record qui avait cimenté son statut de mégastar mondiale de la musique.

