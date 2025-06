Technique, vérité, Rawls...: les lycéens de terminale planchent sur le bac philo

Par Sophie LAUBIE et Véronique DUPONT, avec les bureaux de l'AFP

"Notre avenir dépend-il de la technique?", "La vérité est-elle toujours convaincante?": plus de 530.000 lycéens de terminale passent lundi matin l'épreuve de philo, coup d'envoi des épreuves écrites du bac, un examen toujours à forte charge symbolique même si les enjeux sont moindres.

En filière générale, les lycéens ont le choix entre ces deux sujets de dissertation, l'un sur la technique et l'autre sur la vérité, et un commentaire d'un texte extrait de la "Théorie de la justice" de John Rawls (1971).

En filière technologique, les deux sujets de dissertation au choix sont: "Sommes-nous libres en toutes circonstances?" et "Avons-nous besoin d’art?", et le texte est extrait de la "Théorie des sentiments moraux" d'Adam Smith (1759).

"On est stressés, on a travaillé 15 ans pour ce bac. Toute notre scolarité, c’est pour cette finalité. C’est une fierté je pense: tous nos parents nous ont dit leurs notes au bac", a témoigné auprès de l’AFP Amaury, 17 ans, avant de passer les portes du lycée Thiers de Marseille.

Fichier vidéo "En vrai, il n'y a pas beaucoup d'enjeux" mais "j'y vais à fond", explique de son côté Armel Limbourg, 18 ans, devant le lycée Bréquigny de Rennes. "Je vise la mention bien, mais c'est juste pour faire plaisir à mes parents".

Les lycéens de terminale (386.135 pour le bac général et 145.930 pour le bac technologique, selon les derniers chiffres du ministère de l’Éducation) planchent depuis 08H00 sur un des trois sujets de philosophie.

"Très émouvant"

"C'est le début d'une semaine intense", a commenté la ministre de l’Éducation Élisabeth Borne, venue encourager les élèves du lycée Buffon, dans le 15e arrondissement de Paris.

Une élève passe l'épreuve de philosophie du baccalauréat au lycée Chaptal à Paris, le 16 juin 2025 AFP

Car après la traditionnelle épreuve de philo, celles de spécialités, les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale, se poursuivront de mardi à jeudi. Elles représentent à elles deux un tiers des résultats de l'examen (avec un coefficient 16 chacune).

"C'est évidemment un moment toujours très émouvant pour les lycéens de passer le bac. C'est à la fois l'aboutissement de toute la scolarité, et le début d'une nouvelle aventure vers le supérieur et la vie professionnelle", a-t-elle dit.

Pour Flint, 17 ans, qui passe l'épreuve de philo au lycée Buffon, "c'est vraiment qu’une formalité, mais une formalité qui pèse quand même beaucoup, parce que si on n'a pas le bac, nos résultats Parcoursup ne servent à rien".

La philosophie compte coefficient huit pour les candidats au bac général, et quatre pour les candidats au bac technologique (sur un total de 100).

Des élèves passent l'épreuve de philosophie du baccalauréat à lycée Michel de Montaigne à Mulhouse, le 16 juin 2025 dans le Haut-Rhin AFP

Depuis la réforme du bac en 2019, la note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur des épreuves dites terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral en terminale).

"Le stress est moindre", mais "les candidats jouent le jeu comme auparavant", souligne Marc Foglia, enseignant de philosophie dans un lycée de Pontarlier (Doubs).

"Bien finir la scolarité"

Pour le professeur Lev Fraenckel, alias Serial thinker sur TikTok et Youtube, qui cartonne avec ses vidéos de cours de philo, cette épreuve reste "symboliquement une sorte de rite initiatique".

Des élèves passent l'épreuve de philosophie du baccalauréat à lycée Michel de Montaigne à Mulhouse, le 16 juin 2025 dans le Haut-Rhin AFP

Après la philo et les épreuves écrites de spécialité, les lycéens de la voie générale et technologique passeront le grand oral entre le lundi 23 juin et le mercredi 2 juillet.

Les résultats du bac, qui reste le sésame indispensable pour poursuivre des études supérieures, seront publiés le 4 juillet. Mais beaucoup de lycéens connaissent déjà leur orientation pour l'an prochain, car Parcoursup donne ses réponses aux futurs étudiants depuis le 2 juin.

"Beaucoup savent qu'ils ont déjà une grande partie de leur baccalauréat, voire la totalité" avec le contrôle continu, "donc c'est plus des enjeux de mentions", souligne Marc Foglia.

Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, il était de 91,2%, en hausse sur un an dans les trois voies (générale, technologique et professionnelle). En voie générale, il était de 95,9%.