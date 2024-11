Tempête Caetano: 200.000 foyers sans courant, routiers bloqués en Franche-Comté

Autoroutes bloquées, trains annulés, bus scolaires suspendus... Si la tempête Caetano "a désormais quitté le pays", 200.000 foyers restent privés d'électricité vendredi matin et des milliers de routiers ont passé la nuit coincés dans leur camion en Normandie et Franche-Comté.

Si les chutes de neige, plutôt inhabituelles dans l'ouest de la France, ont nettement diminué, elles ont eu des conséquences importantes. Des restrictions sur le transport routier s'appliquent dans certaines zones vendredi tandis que le trafic SNCF reste localement perturbé.

Vendredi à 07H00, environ 200.000 clients restaient privés d'électricité contre 270.000 jeudi. "Les régions les plus touchées sont la Normandie (69.000), Pays-de-Loire (37.000) Centre-Val-de-Loire (22.000)", précise le gestionnaire du réseau électrique Enedis. Environ 8.000 foyers étaient aussi touchés en Corse.

Fichier vidéo Vendredi, 24 départements, du Calvados au Haut-Rhin, sont maintenus en vigilance orange neige et verglas, contre une cinquantaine la veille, a annoncé Météo-France.

Si la tempête Caetano a désormais quitté le pays, l'épisode neigeux précoce est considéré comme "suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles", avec un regel rendant les chaussées où la neige est tombée "particulièrement glissantes".

Quelques averses de neige ou de pluie et neige sont encore attendues dans la matinée, en Normandie et en Île-de-France.

Des dizaines accidents de la route ont eu lieu, notamment un durant la nuit dans le Val-de-Marne qui a fait cinq blessés en urgence absolue, impliquant un autocar, quatre voitures et un deux-roues.

Plongée des températures

En Franche-Comté, 2.000 à 2.500 poids lourds sont bloqués sur l'autoroute A36 (Beaune-Mulhouse), stockés sur les aires de repos ou sur la chaussée, même si une voie a été dégagée pour permettre aux voitures de circuler.

"Je recommande vivement de ne pas prendre son véhicule ce matin dans le Doubs, c'est dangereux", a insisté Saadia Tamelikecht, directrice de cabinet du préfet, déconseillant aux automobilistes de s'aventurer sur l'A36.

C'est la plongée des températures entre 05H00 et 09H00 du matin qui a piégé de nombreux routiers.

Les transports scolaires ont été interrompus jeudi dans plusieurs départements de l'ouest. C'est encore le cas vendredi en Mayenne, dans la Sarthe et dans les cinq départements normands jusqu'à midi.

La neige à Thiron Gardais, en Eure-et-Loir, le 21 novembre 2024 AFP

La région parisienne, le centre et l'Est sont aussi concernés. La Seine-et-Marne a suspendu les transports collectifs et scolaires. Les lignes scolaires et les lignes régulières de car sont suspendues jusqu'à midi dans les départements du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir. Dans le Loiret, la circulation des lignes scolaires est suspendue jusqu'à midi. Dans le Haut-Rhin, le ramassage scolaire n'a pas lieu.

Le préfet du Doubs a également pris un arrêté afin de suspendre les transports scolaires de 5h à 12h sur la communauté d'agglomération de Montbéliard.

Un chasse-neige à Nogent-Thiron-Gardai (Eure-et-Loire), le 21 novembre 2024 AFP

Des restrictions de circulation touchent toujours les poids lourds de plus de 7,5 tonnes vendredi, avec des interdictions de circulation ou des vitesses réduites de 20 km/h et des interdictions de dépassement par endroit. Des tronçons de routes départementales, voire d'autoroute, ont été fermés.

Dans la Manche, l'axe Granville-Avranches a été coupé entre Sartilly et Granville en raison de camions bloqués après une grosse averse de neige vers 07h00. Un tronçon de l'A28 était impraticable dans l'Orne, mais l'A10 a rouvert près d'Orléans.

En Ile-de-France, la RN 118 est interdite aux véhicules de plus de 7,5 tonnes, ils ne peuvent pas effectuer de dépassements sur les axes principaux de la région et pour l'ensemble des véhicules, la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les mêmes axes.

Train bloqué cette nuit

Les perturbations ont également touché le trafic ferroviaire, alors que des arbres sont tombés sur les voies.

Selon le ministre délégué aux Transports François Durovray, il y a eu un train bloqué jeudi entre Lisieux (Calvados) et Paris, un autre à Argentan (Orne) dans la nuit avec 200 passagers qui ont été transbordés dans des gymnases avec les équipes de la préfecture et de la protection civile, a-t-il déclaré sur France Info.

Les trains ne circuleront pas en Normandie jusqu'à midi "le temps de passer les trains de reconnaissance et d'effectuer les dégagements et réparations", a indiqué la SNCF.

En Ile-de-France, il reste des perturbations sur la ligne P entre Tournan et Coulommiers, L2 et U en raison d'arbres sur les voies.