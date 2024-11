Tempête Caetano: plus de 200.00 personnes privées d'électricité dans l'ouest de la France

La tempête hivernale Caetano qui affecte une large partie de la France jeudi a privé d'électricité 235.000 foyers et provoqué des difficultés dans les transports, alors que plus de 50 départements restent en vigilance orange neige, verglas et vent.

Si les chutes de neige, plutôt inhabituelles dans cette partie ouest de la France, ont nettement diminué, elles ont eu des conséquences importantes.

"A 16H00 ce jeudi 21 novembre, nous recensons 235.000 clients qui sont privés d’alimentation particulièrement en Normandie (70.000), dans les Pays de la Loire (60.000) et en Bretagne (50.000)", a ainsi indiqué Enedis.

Fichier vidéo Le groupe public, principal gestionnaire du réseau électrique en France, mobilise 1.400 agents pour intervenir dans les régions affectées par les vents violents et les chutes de neige qui provoquent chutes d’arbres ou de branches sur les câbles.

Le phénomène météorologique est "particulièrement impactant sur l'ouest de la France, les régions Pays-de-Loire, Normandie et Bretagne," a commenté Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques lors d'un déplacement à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie).

Vols annulés

La tempête provoque par ailleurs d'importants retards à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, où les autorités ont demandé aux compagnies de renoncer à 10% de leurs vols.

Un camionneur équipe de chaînes les pneus de son véhicule, à Beaumont-les-Autels (Eure-et-Loire), le 21 novembre 2024 AFP

Sur fond d'épisode neigeux "plus intense qu'initialement prévu", les équipes du Groupe ADP "sont mobilisées pour déneigement des pistes et le dégivrage des avions, et assurer la sécurité des vols et des passagers, ce qui ralentit les opérations", a assuré à l'AFP une porte-parole du gestionnaire de l'installation.

Météo-France a placé 54 départements en vigilance orange, dont 31 pour neige-verglas (après la levée de l'alerte à 16H00 dans le Finistère et le Morbihan), essentiellement dans la partie nord du pays et dans les Alpes.

"Sur l'axe neigeux, on relève des hauteurs de neige comprises entre 2 et 8 cm et localement 15 cm sur les premières hauteurs en Normandie", poursuit Météo-France, qui ajoute que des chutes de neige "sont également attendues à basse altitude sur les Alpes du Sud".

Le pontAlexandre III sous la neige à Paris, le 21 novembre 2024 AFP

Plus au sud, le vent souffle fort avec "des rafales généralement comprises entre 110 et 120 km/h sur le littoral des départements placés en vigilance orange" et dans l'intérieur des terres, jusqu'à "plus de 150 km/h sur les sommets des Alpes".

Le pont de Saint-Nazaire est fermé "pour une durée indéterminée, les rafales de vent dépassant 120 km/h", selon un communiqué du département de Loire-Atlantique.

En Nouvelle-Aquitaine, la circulation des trains reste très perturbée en raison de "l’arrêt préventif" du trafic sur 13 lignes pour cause "d’événement météorologique exceptionnel", avec notamment de forts vents en prévision. Sont notamment concernées des lignes majeures au niveau régional, comme Bordeaux-La Rochelle, Bordeaux-Mont-de-Marsan ou Limoges-Périgueux.

Les voies de la gare du Nord enneigées à Paris, le 21 novembre 2024 AFP

S’ajoute à cela le mouvement social en cours à la SNCF, avec, sur les lignes qui circulent encore, 6 TER sur 10 et un Intercités sur deux en Nouvelle-Aquitaine, et quasiment pas d'impact sur les TGV.

Depuis 11H, la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes a été restreinte, avec une vitesse abaissée de 20 km/h et sans pouvoir dépasser partout dans le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Morbihan, l'Orne et la Sarthe, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, ainsi qu'en Ile-de-France sur les axes majeurs.

Risques d'avalanche

Les transports scolaires ont été suspendus jeudi dans l'Orne, la Manche, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir et le Loiret. Ils seront par ailleurs suspendus dans les Yvelines et le Val d'Oise vendredi.

De son côté, la Seine-Maritime a interdit les transports collectifs d'enfants et les transports interurbains à compter de 18H00 jeudi et pour la matinée de vendredi.

Fichier vidéo Les forts vents pourraient aussi provoquer des avalanches dans les Alpes. "Une extrême vigilance est de rigueur pour la pratique de toutes les activités de montagne et principalement les randonnées à ski ou en raquettes" et la Haute-Savoie "passe en risque avalanches de 4 sur 5 sur le massif du Mont-Blanc", a indiqué la préfecture.

Météo France prévoit "de fréquentes gelées, parfois fortes" pour la nuit de jeudi à vendredi. "Dans ce contexte de sol possiblement encore enneigé, le risque de regel sur la moitié nord est assez important, pouvant rendre les sols très glissants," signale le prévisionniste.

burx/mat/swi