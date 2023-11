Tempête Ciaran: 44.200 foyers restent privés d'électricité mardi soir

Quelque 44.200 foyers sont toujours privés d'électricité mardi soir en Normandie et en Bretagne après le passage de la tempête Ciaran, a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution Enedis.

A 19H00 mardi, l'électricité était rétablie pour plus de 1,1 million de clients touchés par la tempête Ciaran qui a balayé la France mercredi et jeudi, soit 96% des foyers concernés, a souligné Enedis dans un communiqué.

"L'ensemble des techniciens et services supports restent pleinement mobilisés pour réalimenter l'ensemble des clients dans les prochains jours et concentrent désormais leurs efforts sur quatre départements en Bretagne et en Normandie", a précisé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, notant que 3.400 techniciens étaient toujours mobilisés.

Cinq cents groupes électrogènes ont été acheminés et répartis dans les zones impactées et autant de kits de réparation sur les chantiers de dépannage, a-t-il spécifié.

Fichier vidéo 8.000 poteaux ont été commandés et acheminés, tandis que 30 hélicoptères sont mobilisés, ainsi que des drones, a encore détaillé Enedis.

800 conseillers clients dédiés, dont 400 en renfort, répondent aux appels des clients liés à la tempête.

Concernant la tempête Domingos qui a frappé la France entre samedi et dimanche, 5.700 foyers restent encore à réalimenter mardi soir, "essentiellement en Gironde et en Charente-Maritime", selon Enedis.