Tennis: au crépuscule de Bercy, Humbert à l'aube d'une première

Dix ans que le tennis français court après. Pour les derniers instants à Bercy, son N.1 Ugo Humbert, opposé au N.3 mondial Alexander Zverev en finale dimanche, peut rêver à Paris d'un premier sacre en Masters 1000, une performance inédite pour un joueur tricolore depuis 2014.

Et si la salle de l'est parisien refermait ses presque quatre décennies d'histoire tennistique en apothéose ? Et si Humbert (26 ans) la faisait chavirer, une toute dernière fois, au bout d'une semaine de rêve dans ce qu'il a qualifié de "deuxième maison" ?

Jusque-là, depuis 1986 et avant cette 39e édition, Bercy n'a connu que trois vainqueurs français : Guy Forget (1991), Sébastien Grosjean (2001) et Jo-Wilfried Tsonga (2008).

Humbert complètera-t-il dimanche le carré d'as ?

Deviendra-t-il également le cinquième joueur français à inscrire son nom au palmarès d'un Masters 1000 ? Le premier depuis la victoire de Tsonga au Canada à l'été 2014 ?

De l'autre côté du filet, Zverev s'est lui déjà imposé six fois en Masters 1000. Le plus récemment, sur la terre battue de Rome en mai.

Dans la salle parisienne, il a déjà joué une finale, en 2020 : à huis clos en pleine pandémie de Covid-19, il s'était incliné face au Russe Daniil Medvedev (5-7, 6-4, 6-1).

Le déficit d'expérience est-il préjudiciable à Humbert, pour la première fois en finale d'un tournoi de ce calibre ?

"Il faut qu'il se concentre vraiment sur son jeu, ses intentions, sur lui-même, ce qu'il fait depuis le début du tournoi. S'il fait ça, même si c'est sa première finale, il a toutes ses chances pour gagner le titre", estime son entraîneur Jérémy Chardy.

Zverev ne veut "pas en perdre une autre"

"Il n'a pas peur de jouer les meilleurs. Souvent il y en a qui sont impressionnés ; lui, il rentre en se disant qu'il a autant de chances de gagner" que son adversaire. "C'est aussi pour ça qu'il gagne", explique l'ex-joueur du top 30.

Tour après tour depuis le début de la semaine, Humbert a fait frissonner Bercy, qui vit ses dernières émotions tennistiques avant le déménagement à La Défense Arena de Nanterre dès 2025. D'abord en étant un des cinq joueurs français qualifiés pour les huitièmes de finale, record du tournoi parisien égalé. Puis en faisant tomber le N.2 mondial Carlos Alcaraz. Enfin en s'invitant successivement, pour la première fois, dans le dernier carré, puis en finale en Masters 1000.

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev joue face au Danois Holger Rune lors du Masters 1000 de Paris, le 2 novembre 2024 AFP

Il y a un an, Humbert et Zverev s'étaient déjà affrontés à Bercy, alors au deuxième tour : le duel s'était étiré sur trois heures et demie et le grand Allemand (1,98 m) avait fini par s'en sortir de justesse 6-4, 6-7(3/7), 7-6(7/5).

"C'est ma deuxième finale à Paris cette année. J'espère ne pas en perdre une autre", a dit Zverev, battu à Roland-Garros en cinq sets par Alcaraz.

Même s'il ne s'imposait pas dimanche, Zverev est déjà assuré de déloger l'Espagnol de la deuxième place mondiale lundi et d'égaler le meilleur classement de sa carrière.

Humbert bondirait lui aux portes du top 10 (11e) en cas de triomphe.

"C'est le dernier Bercy, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible", a espéré Humbert samedi en conférence de presse.

Ou comment éteindre la lumière par une première.