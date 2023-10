Terrorisme islamiste : la France en alerte au lendemain de l'assassinat d'un enseignant à Arras

Dix personnes sont en garde à vue samedi, dans l'enquête sur l'attentat islamiste dans lequel un enseignant a été tué et trois personnes ont été blessées vendredi à Arras, selon une source policière.

Qui est l'assaillant ?

Mohammed Mogouchkov, âgé d'une vingtaine d'années, était sous écoute, et la DGSI l'a interpellé la veille des faits "pour vérifier s'il n'avait pas d'arme sur lui" et pour "regarder son téléphone et notamment les messageries cryptées", a indiqué Gérald Darmanin.

Né, selon l'administration française, dans la république russe à majorité musulmane d'Ingouchie, il est, selon une source policière de nationalité russe, arrivé en France en 2008.

Son père, également fiché S, a été expulsé en 2018 selon M. Darmanin, mais lui ne pouvait légalement l'être, car il est entré en France avant l'âge de 13 ans.