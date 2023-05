Thaïlande : la pollution bat des records

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 minute de lecture 1 minute 26 secondes

Depuis le début de l'année, plus de 2 millions et demi de personnes ont eu besoin d'un traitement respiratoire en Thaïlande. Bangkok et Chiang Mai font partie des 10 villes les plus polluées au monde.